В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность

Программа льготной ипотеки под 6,5% уже теряет социальную направленность, поскольку в стране "наблюдается высокий инвестиционный спрос на жилье". Об этом заявила в интервью РИА Новости руководитель департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, сейчас наибольшая доля выдачи льготной ипотеки приходится на регионы с повышенным ценовым давлением - Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Краснодарский край. Обеспеченные россияне вкладывают деньги на фоне снижения ставок и роста цен на недвижимость. Повышенный интерес стимулирует еще больший рост цен, из-за чего не достигается цель программы - "сделать жилье доступным широким слоям населения".

Госпожа Данилова выступила с предложением продлевать нынешнюю программу только в отдельных регионах. "Льготная программа должна постепенно сворачиваться, чтобы не приводить к избыточным рискам, - говорит она. - Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима",- сказала глава департамента ЦБ РФ.