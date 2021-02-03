В ЕАЭС смягчат антимонопольное регулирование

За нарушение антимонопольного законодательства бизнесу на территории Евразийского экономического союза теперь не сразу будут выставлять штрафы.

Переход к мягкому регулированию, то есть предупредительно-разъяснительной работе обозначил в интервью "РГ" министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев.

Антимонопольный блок ЕАЭС - единственное направление в наднациональной сфере, за нарушение которого предусматриваются очень серьезные штрафные санкции, рассказал министр. "Теперь мы делаем ставку на то, чтобы работать не с последствиями, а предотвращать возможность нарушений. Такое регулирование себя зарекомендовало в Европе. Если мы видим, что у какого-то бизнеса появилась значительная зона влияния, мы ему даем рекомендации, как поменять тактику, чтобы не стать нарушителем", - пояснил он.

Переход к более мягкому регулированию пока проводится в экспериментальном режиме. ЕЭК привлекает к работе коллег из антимонопольных органов стран-участниц союза, позволяет потенциальному "нарушителю" ознакомиться с материалами и предоставить обоснования.

"В прошлом году нами проведена работа по 10 заявлениям для разработки и согласования предложений, направленных на устранение признаков нарушений общих правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Например, была ситуация, когда российская компания обнаружила, что ее белорусские коллеги использует практически идентичный торговый знак. Мы посадили их за стол переговоров, и решили дело без штрафных санкций. Для компаний это тоже важно - так они избегают репутационных рисков", - привел пример Шаккалиев.

В комиссии работает общественная приемная, где принимаются обращения компаний и ведется разъяснительная работа. В 2020 году она рассмотрела 28 заявлений по признакам нарушений общих правил конкуренции.

Полностью интервью с министром ЕЭК Арманом Шаккалиевмы читайте в ближайшем номере "РГ".