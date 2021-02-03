В испанском доме престарелых после прививки Pfizer скончались 16 человек

Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в испанском городке Лас-Вентас-кон-Пенья-Агилера. Как передает El Digital Castilla La Mancha, за чуть более чем две недели COVID-19 унес жизни 16 человек.

В начале января постояльцам дома престарелых ввели первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer, вскоре после этого появились первые заболевшие, а через неделю скончалась пожилая женщина, ставшая первой жертвой COVID-19 в этом центре.

Примечательно, что это уже третья вспышка коронавируса, зарегистрированная в последние дни в домах престарелых в окрестностях Толедо. Ранее стало известно о 9 умерших из-за инфекции в Лагартере, еще двух - в Лас-Вентас-де-Сан-Хулиан. И каждый раз заболевшие появлялись после вакцинации от коронавируса, счет инфицированных идет на десятки.