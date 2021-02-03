В качестве руководителя неправительственной организации "Ассоциация "Кыргызско-Российский Деловой Совет" в течение десяти лет мне довелось наблюдать за работой государственных органов РФ и КР.

Не вдаваясь в многочисленные детали, могу констатировать следующее. Сотрудничество в экономическом плане между двумя государствами, к сожалению, не носит системного характера. Взаимодействие между предприятиями, компаниями, банками, инвестиционными фондами и государственными программами поддержки предпринимательства осуществляется от случая к случаю, складывается, как правило, на основе частных контактов.

В результате не реализуется колоссальный потенциал возможностей запуска совместных проектов как торгового, так и инвестиционного, производственного характера. Эффективная кооперация позволила бы вывести объем сделок и, как следствие, ВВП наших стран на качественно новый уровень. В частности, в отношении республики должен отметить - это позволит рассчитывать на рациональное и успешное экономическое развитие КР в рамках двустороннего партнерства с Российской Федерацией.

Для эффективной реализации потенциала есть ряд предпосылок, о которых стоит сказать отдельно.

Во-первых, в недавнем прошлом обе страны были составными частями одного государства. То есть единой системой в политическом, экономическом и социально-гуманитарном планах. Результат - общность подходов к широкому спектру вопросов в самых разных сферах общественной жизни. Выражаясь проще, мы говорим на одном языке. С моей точки зрения, это первый и ключевой фактор для развития сотрудничества в любом деле.

Во-вторых, и КР, и РФ входят в Евразийский экономический союз. Благодаря этому объединению создана единая таможенная территория. Это упростило перемещение грузов и снизило стоимость накладных расходов по их транспортировке. Также это позволяет формировать единый подход всех пяти государств при определении политики экспорта - импорта товаров в отношении третьих стран, что в итоге служит делу развития торговли внутри объединения и производственной кооперации между предприятиями и компаниями.

В-третьих, обе страны являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Цель структуры - укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. В Киргизии, в частности, расположена военная база сил быстрого реагирования ОДКБ, которая в основном состоит из войск Воздушно-Космических Сил РФ.

И, в-четвертых, есть опыт работы российских компаний в республике. Успешно осуществляет свою деятельность Газпром, в полной мере на рынке представлены услуги "Аэрофлота". Ведется активная торговля широкой номенклатурой товаров - от металла до пищевой продукции.

В связи с этим хочу отметить, что российским компаниям необходимо не только не сдавать позиции, но и, напротив, продолжать активно выходить на рынок республики и работать в полную силу, в том числе с ориентацией на перспективные трансграничные проекты. Со своей стороны наша организация готова предложить ряду системообразующих компаний Российской Федерации оказать им содействие в продвижении их инициатив на территории республики.

Принимая во внимание вышеприведенные факторы, мы намерены официально предложить руководству двух стран рассмотреть вопрос о целесообразности разработки проекта комплексного документа - Союзного договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой - по аналогии с договором, который был заключен между РФ и Беларусью около двадцати лет назад.

Это позволит обобщить все предыдущие договоренности и соглашения и выйти на новый уровень отношений. Подобная основа, имеющая комплексный характер, может послужить эффективным инструментом дальнейшей кооперации и интеграции. При этом необходимо учесть все прежние недочеты и подготовить более современный и совершенный вариант документа, который позволит охватить весь спектр актуальных тем и сфер социально-экономической жизни двух стран.

Досье "РГ"



Объединение юридических лиц (ОЮЛ) "Ассоциация "Кыргызско-Российский Деловой Совет" начало свою деятельность в августе 2018 года. Цель организации - оказание содействия субъектам экономик КР и РФ в налаживании контактов, развитии взаимной торговли и реализации совместных инвестиционных проектов, а также продвижении интересов делового сообщества в диалоге с государственными органами двух стран, участие в обеспечении благоприятного инвестиционного климата, правовых гарантий интересов инвесторов.



Деятельность организации является логическим продолжением работы ОЮЛ "Ассоциация "Кыргызско-Российский Экономический Совет", которое существовало с 2012 по 2016 годы. Как известно, это объединение внесло существенную лепту в дело присоединения Киргизии к Таможенному союзу и далее к Евразийскому экономическому союзу. Также организация заключила соглашения о сотрудничестве с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Евразийским деловым советом при Евразийской экономической комиссии, наладила взаимодействие с руководством тридцати регионов Российской Федерации.