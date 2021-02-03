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Рубрика: В мире

Займы без ограничений

Получить льготную ипотеку могут граждане КР с жильем
Текст: Артем Петров (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 21(8372)
Киргизстанцы, уже имеющие в собственности недвижимое имущество, теперь могут получить льготный ипотечный кредит. Такую возможность им предоставляет Жилищно-сберегательная кредитная компания (ЖСКК) "Ак-Босого", являющаяся дочерней структурой Государственной ипотечной компании (ГИК).

По словам председателя правления ГИК Элмиры Абжапаровой, обращаться напрямую к ним могут только те граждане КР, у которых нет своей крыши над головой. "В "Ак-Босого" такого ограничения нет. Даже владелец нескольких единиц недвижимости может рассчитывать на получение займа для приобретения жилья или его ремонта", - отметила Элмира Абжапарова.

Но при этом есть условия. Во-первых, речь идет о накоплении первоначального взноса. "Человек приходит в ЖСКК, заключает контракт и ежемесячно откладывает средства на свой депозитный счет под три процента годовых. Когда на счете скопится половина определенной суммы, ему выдадут ипотечный кредит на срок до 20 лет. Ставка от шести до девяти процентов", - сказала она.

В данный момент, по ее словам, в "Ак-Босого" идет формирование депозитной базы. Кредитование начнется через три года. Элмира Абжапарова заверила, что деятельность ЖСКК находится под надзором Национального банка КР. "Пока услуги компании доступны жителям Бишкека", - добавила она.

Фото: sputnik.kg
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Жилищно-сберегательная кредитная компания "Ак-Босого" была зарегистрирована в КР летом 2020-го. С ее помощью правительство планирует внедрить в республике механизм контрактных жилищных сбережений.

Такая система успешно показала себя в некоторых европейских странах, например в Германии и Австрии. Как отмечают эксперты, хороша она тем, что дает возможность получать займы тем людям, у которых нет кредитной истории. Речь идет о ежемесячных взносах в размере 150-200 долларов в течение первых трех-пяти лет.

Консультировал киргизскую сторону в вопросе создания новой компании Международный союз жилищного финансирования. Эта структура была образована в 2014 году, в нее входят более 100 различных организаций, в том числе государственных, в 49 странах мира.

Как отметил в интервью местным СМИ генеральный секретарь союза Марк Вейнрих, "ключевой элемент системы в том, что кредиты выдаются только в национальной валюте и по очень низкой процентной ставке, которая гораздо ниже рыночных".

- Несколько лет вы копите деньги, получаете премию за то, что вовремя вносили платежи, и ко всему этому гарантированно получаете ипотечный кредит под хорошие проценты на длительный срок. Кредит, кстати, выдается на оставшуюся часть, а ваши накопления используются как первоначальный взнос, - пояснил Марк Вейнрих.

- Согласно мировой практике, система контрактных жилищных сбережений - это закрытая система, которую реализовывают специализированные институты. Их деятельность основывается исключительно на операциях по привлечению сбережений физических лиц и выдаче льготных кредитов. Учитывая это, было принято решение создать отдельную структуру в КР, - пояснили в кабмине страны.

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