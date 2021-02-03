После оглашения вердикта российского суда в отношении Алексея Навального западные лидеры и средства массовой информации словно по сигналу выпустили заявления с идентичными призывами к российским властям. В некоторых случаях пресс-релизы зарубежных ведомств чуть ли не слово в слово повторяли друг друга. В работе иностранной прессы во вторник поражало, с какой колоссальной скоростью в весьма сжатые сроки издания сумели весьма точно и литературно перевести на основные языки мира "спонтанную" речь осужденного.

Отдельного внимания заслуживает еще одно беспрецедентное в мировой практике явление - кавалькада автомобилей с дипломатическими номерами, прибывшая к зданию Мосгорсуда. Присутствие на заседании столь внушительной команды молчаливых "присяжных поверенных" (в МИД России насчитали представителей 14 западных дипмиссий) не может не вызывать вопросов. Такого рода практика считается нормой в тех случаях, когда дипломаты присутствуют на судах в отношении своих соотечественников или же когда судят, например, террористов. К какой из этих категорий, с точки зрения иностранных дипломатов, относится Навальный, можно только предполагать.

Любопытно, что в зале суда, где рассматривалось дело Навального, не было представителей американского посольства. Добавлю, что в эту среду посол США Джон Салливан лично посетил Мосгорсуд, но совсем по другому, не связанному с Навальным поводу. Он присутствовал на заседании, где заслушивалась жалоба на приговор американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет за нападение на полицейских.

"Во многих случаях американская сторона отказывает российским дипломатам в присутствии на судах по делам арестованных в США россиян... А когда дипломаты, тем более коллективно, присутствуют на процессах по делам не своих граждан, речь идет о политической акции", - подчеркнула ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она также отметила, что многие из присутствовавших в суде дипломатов не говорят по-русски, и потому непонятно, как они следили за ходом заседания.

"Российская газета" рассказывала, как европейцы наводят порядок у себя дома: водометами, газом, конной полицией и служебными собаками. И предсказывала, какие раздадутся нравоучения в адрес России.

Как подчеркнули позже на Смоленской площади, ведомство не оставит без ответа эту акцию западных дипломатов и по каждому случаю "будет работать". Среди приехавших были и руководители дипмиссий, например посол Чехии Витезслав Пивонька, работающий в этой должности в Москве с 2018 года. В этой связи как не вспомнить слова президента Чехии Милоша Земана, заявившего, что вся шумиха вокруг осужденного Навального ему напоминает балаган. Член палаты депутатов федеральной земли Берлин от фракции "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн обратил внимание на лицемерие немецкого правительства, требующего освободить осужденного Навального. "Преступникам место в тюрьме. В самой Германии при канцлере Меркель права на свободу массово ограничиваются под предлогом коронавируса. Как насчет прав и свобод для немцев в Германии?" - обратился он к главе немецкого пра-вительства.В соцсетях под практически идентичными постами глав МИД Нидерландов, Австрии, Бельгии и других европейских стран, недовольных вынесенным по Навальному решением, стран, где в последние месяцы власти беспощадно гасили любые несанкционированные шествия, можно найти множество едких комментариев.

"Пусть Чешская Республика любезно позаботится о своих проблемах, а г-н Петржичек должен прекратить вести себя как маленький ребенок, не любящий русское мороженое", - написали министру иностранных дел Чехии. Руководителю МИД Бельгии Софи Вильмес после ее публикации с призывом к главе европейской дипломатии Жозеп Боррелю "донести до Москвы жесткий сигнал" припомнили плачевную ситуацию с правами человека в самой Бельгии. "Может быть, Боррелю и Евросоюзу стоит для начала навести порядок у себя дома?" - интересуются пользователи, напоминая про осужденных лидеров Каталонии.

В Европе, похоже, просто не остается других объединяющих идей, кроме "санкций против России". И не столь важно, по какому поводу они вводятся. 4-5 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель будет с визитом в Москве, где встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как ранее отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава российского внешнеполитического ведомства готов к подобной беседе. "Если некий жесткий месседж со стороны Евросоюза везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж", - заключил Песков.

Тем временем генконсульство России в Нью-Йорке обратилось с требованием к Госдепартаменту США принять меры по обеспечению безопасности дипмиссии в связи с предпринятыми в отношении нее хулиганскими действиями. Как рассказали сотрудники диппредставительства, у здания генконсульства во вторник проходил антироссийский митинг. Один из его участников несколько раз бросил краску на фасад здания и в окна.

Официально

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

- Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, - она, конечно же, зашкаливает. Абсолютно скрывается от общественности, что те законы, которые существуют для проведения демонстраций, митингов и всяких протестов на Западе, гораздо более жестокие, чем в Российской Федерации. И, конечно, я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, неподобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. Но мы все-таки в нашей дипломатической, политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику. Мы - вежливые люди. И привыкли добиваться своих целей и справедливости вежливо и культурно. Как говорится, не в силе Бог, а в правде, устами одного известного персонажа российского кинематографа. У нас также есть хорошая пословица, которую, наверное, нужно помнить. Мягко стелим, но жестко спать. И те, кто принимают наши вежливые манеры за проявление слабости, очень сильно ошибаются.