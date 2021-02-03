В Минске отметили 77-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны собрались ветераны, парламентарии, дипломаты, учащиеся... И все же главными участниками стали несколько десятков пожилых людей, в детстве переживших ужас немецкой блокады и радость освобождения.

Беседуем с Людмилой Николаевной Павловской, в девичестве Кузнецовой. Вспоминая пережитое, ей нелегко сдерживать эмоции:

- Мы жили на Петроградской стороне в самые трудные 1941-1942 годы. Все запало в память. Как мама зашивала в простыню младшую дочь. Как принесли самовар, а в комнате такой мороз, что налитая вода сразу превращалась в лед и чашка катится по столу... Потом я увидела сон: пришел военный в белом полушубке, со звездой на груди. И действительно, приехал сослуживец отца за семьей. У него было четверо детей, но дома он нашел только записки, кто когда умер. И он забрал нас…

Грустно, живых свидетелей и участников ленинградской трагедии все меньше. Но масштаб свершенного ими в городе на Неве нравственного коллективного подвига таков, что и более чем три четверти века спустя он поражает величием, убежден посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев:

- Хотелось бы, чтобы мы сверили позиции. Как мы живем сегодня и правильно ли поступаем, достойны ли подвига, который принес нам свободу и мир на землю Беларуси, России, Европы. Чтобы мы еще раз могли понять, что недопустимо искажение исторической памяти, принижение подвига советского народа. Масштаб того, что сделали Ленинград и другие города-герои, таков, что нужны еще годы и годы, чтобы осмыслить свершенное советским солдатом.

Посол передал в дар музею экспозицию из более чем ста планшетов-фотографий, подготовленную Международным фондом социально-культурного развития "Петербургская фотолетопись" и известным фотохудожником Валерием Лазовским во взаимодействии с архивистами Минска, других городов-героев, Брестской крепости. Произведения уже были размещены в зале к началу торжественной встречи с блокадниками. Прежде всего зацепили одухотворенные лица советских солдат-победителей. "Это летописный фонд Великой Отечественной войны, позволяющий и молодежи, и людям старшего поколения еще раз прочувствовать биение ритма времени в пользу Победы", - резюмировал Дмитрий Мезенцев.

Общаясь с участниками торжественной церемонии, невольно подметил, что едва ли не у каждого в семье кто-то да имел к историческим ленинградским событиям отношение. Вот и у известного белорусского подвижника, историка и коллекционера Владимира Лиходедова, воссоздавшего печатный станок Франциска Скорины ("СОЮЗ" писал об этом), к городу на Неве особое отношение. Там, на Пискаревском кладбище, похоронены его прабабушка и ее младший сын, погибшие в годы немецкой блокады.

- Много лет я пытался хоть что-нибудь о них узнать, собирал ради этого открытки и письма, которые отправляли жители блокадного Ленинграда на "большую землю", - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" Владимир Лиходедов. - К сожалению, безрезультатно.

Однако сам этот материал с исторической точки зрения, на мой взгляд, бесценен. Что поразило, даже в самые суровые времена город жил! А за несколько дней до 27 января ленинградцы писали о ликовании, вызванном приближающимся снятием блокады. Хотел бы, чтобы эти документы эпохи стали доступны и российским исследователям, рассказывали о единстве русского и белорусского народов в Великой Отечественной войне. Вместе с Владимиром Лиходедовым листаем собранные в папки 180 раритетных открыток и три десятка писем военной поры. Мой собеседник обратился в российское посольство с просьбой адресовать эту коллекцию на имя Президента России Владимира Путина, чтобы затем она была передана одному из музеев. Этот материал Владимир Лиходедов обобщил в книге "Блокада", вышедшей к 75-летию Великой Победы в минском издательстве "Звязда". Автор попросил российское посольство передать экземпляр Музею Победы на Поклонной горе. К слову, на торжественной встрече в Минске по случаю снятия блокады Ленинграда были представлены и другие книги белорусских издательств, вышедшие к недавнему юбилею Победы.

Прямая речь

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

- Для нас память и правда о той войне - священны. Мы делаем все для того, чтобы передать эту память и правду новым поколениям. Мы четко понимаем, что без прошлого нет будущего.