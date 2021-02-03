В Подмосковье открылась уникальная выставка

В выставочном зале "Усово-Спасское" Одинцовского района Подмосковья открылась выставка церковного искусства "Дом Господень". В экспозиции - более сотни работ современных иконописцев, архитекторов, ювелиров, скульпторов, керамистов...

Кроме работ мастеров нового поколения здесь можно увидеть часть уникальной коллекции из собрания Валаамского монастыря. К слову, в конце прошлого года под эгидой Постоянного Комитета Союзного государства прошел пресс-тур "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия", в ходе которого журналисты побывали в Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре. Шесть икон из его коллекции и представлены сейчас на выставке в Усово-Спасском.

Как рассказал наместник Валаамского монастыря Панкратий, уникальность валаамской коллекции в том, что иконы по отдельности увидеть непросто. Обычно мастера создают произведения для конкретного храма или частного лица. Эти иконы станут частью Музея современной иконы, который планируется открыть летом.

- На выставке в Усово немало настоящих шедевров, - поделился отец Панкратий. - Мне по душе "Троица" Ирины Зарон. Такая икона могла быть создана и в XII веке. Ирина - одна из сильнейших живописцев сегодняшнего времени. Ее работы сразу можно отличить по мягкому колориту, по тихому струящемуся свету, который вибрирует, а лики словно выступают из него.

- Направление развития церковного искусства задает архитектура,- считает председатель правления "Гильдии храмоздателей" Андрей Анисимов, - а иконопись "догоняет" архитектуру.

На выставке представлен стенд создания храмового комплекса святителя Николы Японского в Минске, выполненный российской мастерской Андрея Анисимова.