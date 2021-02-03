В разработке пакета мер поддержки ИТ-отрасли участвуют свыше 250 компаний

В разработке предложений для второго пакета мер поддержки на площадке организации "Цифровая экономика" участвовали свыше 250 топ-менеджеров из более чем 150 ведущих цифровых, ИТ и интернет-компаний, а также отраслевых ассоциаций.

Экспертные группы по 12 направлениям мер поддержки возглавляли высокопоставленные представители таких компаний, как Сбербанк, Mail.ru Group, SkyEng, Росатом, Ростелеком, 1С, InfoWatch, ассоциации АПКИТ и других. В диалоге бизнес-сообщества с Минцифры и аппаратом Правительства РФ был определен перечень из нескольких десятков регуляторных и финансовых инструментов, которые в ближайшее время предстоит обсудить с "цифровым" вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

"По "второму пакету" я лично привлекался для координации двух "подотраслевых" направлений - образовательного и автоматизации бизнес-процессов. В обсуждении участвовали как крупные и быстрорастущие игроки нашего ИТ-рынка, так и руководители ряда отраслевых ассоциаций. Насколько я знаю, обсуждение еще не закончено, - отметил генеральный директор компании "1С" Борис Нуралиев. - Очевидно, что за последние 12 месяцев государство очень много сделало для поддержки отрасли информационных технологий. Решения с участниками рынка обсуждались на уровне президента, председателя правительства, его заместителей, профильного министра и т.д. Далее решения довольно быстро проводились в жизнь, по ним давались необходимые разъяснения и уточнения".