Деды с обрезами воевали в гражданскую, отцы покоряли космос, мы защищаем дачи. У каждого поколения свои приметы времени.

Не шуми

Для людей, далеких от мира оружия, краткий ликбез. Вот уже десять лет закон разрешает приобретать оружие, в конструкцию которого внесены изменения, не позволяющие выстрелить боевым или травматическим патроном. Патрон не поместится в патронник, а пуля ни при каких условиях не покинет ствол. Разрешений на "охолощенку" не надо, оно в свободном обороте.

Достаточно массово заводы охолащивают пистолеты Макарова, ТТ, наганы, автоматы и пулеметы Калашникова, карабины Симонова. Всего несколько десятков систем. Есть даже охолощенный пулемет Максима. Стоит как бюджетное авто, весит свыше 60 кг, места занимает... Ну да сами знаете, "максим" все видели.

Большей частью этого арсенала никого не удивить. Мы как-то привыкли к разнообразию "калашниковых", им несть числа: охотничьи с нарезным стволом, в версии гладкоствольных дробовиков, макетов, пневматических... Они - почти банальность.

И совершенно отдельную небанальную нишу занимают обрезы. Принцип тот же: стрельба исключительно холостым (светозвуковым) патроном, но вот аура... Это не отнять, в каждую историческую эпоху для обреза находилось место. Деды и отцы называли его "кулацкий обрез" или "смерть председателя". Поколение лихих перестроечных лет ассоциативно воскликнет: "Ну как же - помним и любим, Данила Багров, "Брат-2"!

Строго говоря, герой Сергея Бодрова-младшего творил добро с обрезом лишь в первой части культовой криминальной драмы "Брат". Там он укорачивает стволы дробовика-курковки ТОЗа, переснаряжая патроны гвоздями. А в "Брате-2" не обрез, а кустарный самострел. Тем не менее в большинстве оружейных магазинов страны предлагают охолощенный обрез, который носит официальное название "Брат-2".

"Глупой" стрельбы меньше. Штрафы формируют оружейную культуру?

И за ним еще надо побегать. В большинстве магазинов, куда я позвонил, их нет в наличии. Несмотря на резкий скачок цен: осенью в версии под "мосинский" патрон стоил 25 тыс. рублей, сейчас от 35 тыс. Это при том что карабин-красавчик СКС (с ним выступают все роты почетного караула на постсоветском пространстве) - вдвое дешевле.

Обрез дороже даже охолощенных версий АКМ и АК-74 и сопоставим по цене с современным АК-12. Это при том что старенькие Иж-43, Иж-58 и др. (из них и делают "Брат-2") в ормагах можно найти даже за символические несколько тысяч рублей. Переделка не сложная.

Но тогда отчего такой спрос, дурные цены и дефицит?

Один продавец разоткровенничался: с началом самоизоляции масса заказов поступает из дачных поселков близ крупных городов. Не считаясь со стоимостью доставки: туда их доставляли курьерами. Зачем они садоводам? Говорят: а с ним как-то спокойнее. На душе.

"И вообще, будешь брать, пока еще они есть? - завершил разговор мой информатор. - А то смотри, последние в наличии. Потом под заказ. У нас как в кино - извини, брат, разбирают быстро..."

Охолощенный обрез "Брат-2" из охотничьего ружья Иж-58 под светозвуковой патрон калибра 7,62х54R. Фото: Игорь Елков

Домашний театр

Кстати, насчет кино. Купить вы можете все, что не запрещено законом. А вот стрелять (правильнее: имитировать стрельбу) в населенных пунктах запрещено. За это штраф до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия. Если палили в компании или будучи пьяным - до ста тысяч рублей. Но можно загреметь и под действие статьи "Хулиганство", а там уже штрафы космические и можно угодить на нары.

Тогда где же "холостить"? Правильный ответ: в тирах, на стрельбищах. Закон разрешает также это делать в театре и во время съемок кино. Юристы подскажут: для этого совсем не обязательно быть профессиональным киношником или служить в театре. Снимать сценку фильма может каждый. Но с умом, т.е. не вступая в конфликт с буквой закона.

Это сложнее сказать, чем сделать, но по-иному никак.

Замечу, что фактов незаконного применения "охолощенки", во всяком случае на информационных лентах, стало меньше. Хочется верить: растет оружейная культура населения. Если так, то уже только ради этой культуры законодателям не стоит "закручивать оружейные гайки".

Смертельное очарование

Но вернемся к вопросам ментальности. Итак, в чем же все-таки исторический шарм обреза? И откуда пришла эта мода?

Во Франции и Англии в середине XVII века (позже в Османской империи) были очень популярны мушкетоны. Правда, короткими дробовиками их можно считать лишь на фоне очень длинных ружей своей эпохи. Все познается в сравнении. В Россию мушкетоны пришли в начале 1700-х годов.

Потом мода на них сошла на нет. Но вернулась после революции 1917 года, когда миллионы солдат вернулись домой с фронтов Первой мировой. Многие - с винтовками Мосина.

В деревнях те, кто хранил винтовки "на всякий пожарный", укоротили стволы и приклады. Так легче прятать. Время лихое, одними вилами и топорами хату не отстоишь. А наганов у крестьян не было, многие с трудом и слово-то такое выговаривали: "левольвер" - городская забава.

Укорачивали не только винтовки Мосина, были обрезы из Бердана, Винчестера, Маннлихера, Лебеля и Маузера. Страшное, замечу, оружие. В кино герой, получивший несколько пулевых ран из винтовки, часто продолжает рубить шашкой врага. Чушь несусветная! Винтовочная пуля из-за чудовищной энергии разрушает не только органы на своем пути, но и соседние. А из-за короткого ствола пуля начинает "кувыркаться". Такая не то что человека - лошадь повалит...

А гражданская война все увеличивала спрос, обрезы стали делать из чего угодно, в т.ч. и из дробовиков. А еще эксперты напоминают, что после Великой Отечественной войны и до середины 1970-х дробовики были фактически в свободной продаже. Есть охотбилет - иди покупай. В 1960-х ружье стоило 20-25 рублей. Учет формальный, многие терялись. Плюс "эхо войны". Сколько еще обрезов на руках - неизвестно.

Легализовать их нельзя, закон запрещает гражданское оружие короче 81 см. Даже версию советского охотничьего ружья, курковой "горизонталки" ИЖ-43КН со сменным стволом в 510 мм у нас называли "ультракоротким".

А вот армии обрезы были не нужны. Эту нишу закрывали пистолеты-пулеметы. В 1950-е появился автоматический пистолет Стечкина, в 1970-х приняли на вооружение "ксюшу": АКС-74У.

И как это ни странно звучит, но единственный легальный "обрез" в СССР и России был только у космонавтов - ТП-82. Его создали по просьбе Алексея Леонова. Два гладких ствола 32-го калибра и один нарезной 5,45 мм. Вес 2,4 кг, в длину 360 мм (с прикладом - 670). Входит СОНАЗ: стрелковое оружие носимого аварийного запаса космонавта. Дефицитная вещь - таких в Туле собрали чуть больше сотни. Но зато это единственный "обрез" в мире, который преодолел земное притяжение.

А как у них

Из жизни "коротышек"

В Италии с незапамятных времен пастухи использовали лупару. Это дробовик с укороченными (до 30 см) стволами, приклад пастухи обычно не пилили. Название идет от слова lupo (на латыни "волк"), с его помощью охраняли стада от хищников. Позже лупара приглянулась мафии.

В Америке обрез приобрел культовое значение в XIX веке. Начиная с 1858 года охрану почтовых карет в США стали вооружать Coach gun (ружье кучера). Идея принадлежит банкирам: между крупнейшими банками запустили дилижанс. "Коуч-ган" оказалось удачным решением, его использовала кавалерия во время гражданской войны 1861-1865 гг. Взяли на вооружение шерифы. Обрезы выпускали Remington, Ithaca, Colt, Husqvarna и др. Длина стволов от 12 до 20 дюймов (от 300 до 510 мм).

Британцы в 1790-х в Индии охотились на тигров, сидя на спине слона на небольшой платформе под названием Хауда (Howdah, на урду дословно "слоновое седло"). Если выстрел из длинноствольного кремниевого ружья был неточным, то взбешенный тигр мог атаковать охотника. Охотники отбивали нападение специально созданными крупнокалиберными пистолетами или обрезами дробовиков, которые со временем стали называть "хаудами".

Немецкое дорожное оружие 1900 года. Стволы от 12,7-мм ружья, в остальном - пистолет. Фото: Memecry2 / wikipedia.org

В России "хаудой" назвали травматический обрез МР-341 на базе классической двустволки ИЖ-43.

Кстати

В годы ВОВ партизаны укорачивали... пистолет-пулемет Шпагина. Обрез ППШ сохранился в музеях.