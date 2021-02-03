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03.02.2021 20:16
Рубрика: Экономика

В России впервые снизилось среднее число кредитов на одного заемщика

Текст: Игорь Зубков
С началом пандемии интерес граждан к потребительским кредитам резко упал, тогда как к ипотеке, напротив, вырос.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во II квартале 2020 года, когда действовали наиболее жесткие карантинные меры, число банковских заемщиков сократилось на 0,8 млн человек, а заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) - на 158 тыс. человек, сообщает Банк России.

Фото: iStock
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Сжатие клиентской базы банков происходило за счет сокращения числа заемщиков, имевших на руках потребительские кредиты (на 0,8 млн человек), на фоне небольшого роста числа ипотечных заемщиков (на 0,1 млн человек).

Уже в III квартале снятие временных ограничений в большинстве регионов привело к восстановлению розничного кредитования: число заемщиков на 1 октября (41,9 млн человек) приблизилось к уровню, который наблюдался до начала пандемии (42,1 млн человек на 1 апреля 2020 года), отмечает Банк России.

При этом впервые за более чем два года наблюдений снизилось среднее число кредитов и займов, приходящееся на одного заемщика. Если с 2018 года по 1 апреля 2020 года оно выросло с 1,69 до 1,91 ед., то во II квартале 2020 года показатель составил 1,89 единицы. Среди заемщиков МФО наблюдалась схожая картина: за период с 1 января 2019 года по 1 апреля 2020 года среднее количество кредитов и займов, приходящихся на одного заемщика, увеличилось с 2,59 до 2,99 ед., а в II и III кварталах 2020 года снизилось до 2,96 и 2,95 ед. соответственно.

В структуре заемщиков преобладают банковские клиенты. На 1 октября 2020 г. 86,4% заемщиков имели задолженность только по банковским кредитам (36,1 млн человек), 6% заемщиков - только по займам МФО (2,5 млн человек), оставшиеся 7,7% - как по банковским кредитам, так и по займам МФО (3,2 млн человек).

Как сообщало Объединенное кредитное бюро, банки выдали в 2020 году рекордные 1,67 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в предыдущем году, когда ипотеку взяли 1,2 млн человек. По данным НБКИ, за 2020 год было выдано 14,57 млн потребительских кредитов (на 25,9% меньше по сравнению с 2019 годом) и 18,78 млн микрозаймов (на 0,9% меньше).

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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