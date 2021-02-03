Генпрокуратура назвала число террористических преступлений в 2020 году

В 2020 году в России совершено 397 преступлений террористического характера. Такие данные приводятся в аналитическом сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности в России за 2020 год.

При этом 71 подобное преступление было пресечено на стадии подготовки.

В то же время, по данным надзорного ведомства, основная часть всех совершенных террористических преступлений квалифицирована по статьям 205.2 (94 преступления), 205.1 (69 преступлений), 205.6 (60 преступлений), 205.5 (47 преступлений) УК РФ и не носит насильственный характер.

Что касается непосредственно совершенных терактов, то в прошлом году в них погибло 2 человека и еще одному был причинен тяжкий (либо средней тяжести) вред здоровью.

Также, по данным Генпрокуратуры, в прошлом году по сравнению с 2019 годом более чем на 42 % увеличилось количество выявленных преступлений экстремистской направленности. Всего их было совершено - 833. Большинство преступных проявлений экстремизма, а именно 367, связаны с публичными призывами к экстремистской деятельности. Большая часть из которых - 339 - совершена с использованием интернета.