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03.02.2021 18:50
Рубрика: Экономика

В Ростуризме ответили на претензии ФАС по поводу распределения грантов

Текст: Евгений Гайва

Гранты в объеме 1,2 млрд рублей были распределены между участниками туристского рынка с соблюдением всех требований прозрачности и открытости. Такое заявление сделали в Ростуризме в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Антимонопольное ведомство намерено проверить по поступившим жалобам турфирм, допустил ли Ростуризм нарушения в ходе распределения грантов в прошлом году.

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Как пояснили журналистам Ростуризме, это уникальная мера поддержки предпринимателей, которая была реализована впервые в истории российского туризма и высоко оценена отраслью и регионами. "За основу был взят механизм, который повсеместно используется другими ведомствами в самых различных отраслях и сферах деятельности и доказал свою эффективность. На конкурс пришло более четырех тысяч предпринимателей, что свидетельствует об отсутствии дискриминационных условий, а заявки оценивало более 100 независимых экспертов по самым различным критериям", - отметили в ведомстве.

В итоге, в соответствии с условиями конкурса было отобрано более 400 заявок из 80 регионов страны.

Участники могли загружать необходимые документы в электронном виде в личном кабинете на специально созданном сайте. Справки об отсутствии задолженности по уплате налогов можно было получить в течение пяти - десяти дней с момента подачи заявки.

Распределение конкурсных заявок между экспертами осуществлялось автоматически электронной системой. Каждую заявку конфиденциально друг от друга оценивали по два эксперта. То есть каждый эксперт ни в процессе голосования, ни после него не мог знать кто еще оценивал эту заявку и какой балл присуждал. Скорректировать мнение после голосования было невозможно, подчеркнули в Ростуризме.

"Мы находимся на постоянной связи с ФАС России, готовы учесть все рекомендации и нацелены на совершенствование механизма нашей грантовой программы, чтобы продолжить ее уже в этом году", - отметили в Ростуризме. Вся необходимая информация передана в ФАС России, добавили в ведомстве.

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