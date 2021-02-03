В Санкт-Петербурге начались съемки фильма о знаменитом русском поэте

В Санкт-Петербурге начались съемки триллера "Декабрь". Режиссер картины Клим Шипенко является также автором сценария. Клим Шипенко - двукратный лауреат премии "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм": за "Салют-7" в 2018 году и за "Текст" в 2020-м.

Главную роль в фильме сыграет популярный российский актер Александр Петров. Кстати, 25 января Александру исполнилось 32 года. Сергею Есенину на момент гибели было тридцать лет.

Клим Шипенко: Фигура Есенина привлекала меня всегда, еще в студенческие годы, когда я думал о том, какой бы фильм хотел снять о нем. Мне очень близка поэзия Сергея Есенина. Таинственная смерть, противоречивость характера, всенародная слава и, конечно, талант - все это является огромным полем для творчества и искусства.

Почему роль поэта доверена именно Александру Петрову?

Клим Шипенко: После фильма "Текст" мы с Сашей хотели продолжить наше творческое сотрудничество. У меня уже был написан сценарий "Декабря", и я подумал, что он обладает тем чувством, которое я ищу в актере на главную роль. А после проб стало понятно, что конкурентов у Саши нет.

Сергей Есенин завершил свой жизненный путь в Санкт-Петербурге...

Клим Шипенко: Об этом наша лента - о последних днях жизни великого русского поэта. Исполнитель главной роли должен будет показать драму человека, ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль. Петров, бесспорно, обладает особым талантом, в нем присутствует нужная органика и темперамент, есть необходимый жизненный опыт. Надеюсь, вместе у нас получится справиться с этим рискованным материалом.

Замысел впечатляет...

Клим Шипенко: Перед нами стоит масштабная задача: воплотить на экране эпоху 1925 года. Достаточно сложно в современной Москве и современном Петербурге снимать прошлый век, поэтому мы строим практически все - интерьер, улицы Петербурга и даже гостиницу "Англетер".

К слову

Производством ленты занимаются студия Yellow, Black and White и видеосервис Start, созданные группой продюсеров, среди которых белорусы Алексей Троцюк и Виталий Шляппо. На их счету такие кассовые фильмы, как "Кухня", "Холоп", "Текст". В новом проекте заняты Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и Мария Валешная. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Специально для картины построены масштабные декорации площадью более 7 тысяч квадратных метров.