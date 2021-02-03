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03.02.2021 14:15
Рубрика: Экономика

В Счетной палате высказались за адресную помощь россиянам продуктами

Текст: Елена Манукиян
Счетная палата поддержала инициативу о предоставлении малоимущим гражданам адресной социальной помощи продуктами помимо назначения им льгот и пособий. Тему обсудили за круглым столом в Общественной палате в среду, 3 февраля.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Как отметила руководитель Департамента аудита социальной защиты и культуры ведомства Ольга Самарина, большинство граждан, живущих за чертой бедности - это семьи с детьми, основная доля их расходов приходится на питание.

Фото: iStock
Названы самые вредные продукты для завтрака

Так, если бедные в год на продукты тратят 45% своего бюджета, то у богатых - эти затраты составляют около 15%. При одинаковом потреблении хлебобулочных изделий бедные расходуют на них 9,2 %, а богатые - 2,3% от своих общих затрат на продукты.

При этом число бедных в России сегодня составляет 19,6 млн человек, а это более 13% от всего населения страны, то есть - за 2 квартала прошлого года стало на один миллион больше граждан, у которых доходы ниже прожиточного минимума.

В Счетной палате напомнили, что Президентом поставлена задача к 2030 году снизить уровень бедности в 2 раза по сравнению с 2017 годом. По мнению аудиторов, пока в стране отсутствует комплекс мер, который может обеспечить рост реальных доходов населения. При этом, большинство мер, которые были введены в период пандемии в 2020 году, уже прекратили свое действие.

"Мы готовы участвовать в обсуждении механизмов предоставления продовольственной помощи гражданам, но чтобы стать действенной, она должна быть адресной ", - сказала в заключении своего выступления представитель ведомства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Правительство не обсуждает введение продуктовых карточек

В общественной палате предложили рассмотреть несколько возможных вариантов оказания такой помощи. Это могут быть, например, бонусные карты. Ежемесячно на них будет начисляться определённая сумма денег или её эквивалент в виде баллов или бонусов, которые можно потратить на приобретение продуктов первой необходимости. Подобную программу Минпромторг готовил к введению еще несколько лет назад. Также помощь может оказываться в виде готовых продуктовых наборов, которые будут выдаваться нуждающимся семьям. Прозвучало предложение и об организации специальной торговой сети или муниципальных магазинов, в которых должны продаваться продукты от отечественных производителей без больших наценок.

"Грамотно разработанная и настроенная программа продовольственной помощи окажет не только поддержку гражданам, но также российским аграриям и фермерам, а значит - в целом окажет благоприятное воздействие на экономику страны", - подытожила председатель Комиссии ОП РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Юлия Оглоблина, подчеркнув, что все предложения по разработке программы будут направлены на рассмотрение в Правительство.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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