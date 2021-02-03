В Швейцарии временно отменили запрет на попрошайничество

Попрошайки в швейцарских городах вновь почувствуют себя вольготно. Прецедентом стал вердикт ЕСПЧ, который отменил запрет властей кантона Женева на попрошайничество, пишет журнал Blick.

Полиция не должна преследовать попрошаек в судебном порядке до дальнейшего уведомления, пояснил генеральный прокурор Женевы Оливье Жорно. По его словам, ЕСПЧ в Страсбурге пришел к выводу, что Швейцария нарушила основное право на уважение частной жизни. В 2014 году 22-летняя румынка была оштрафована на 500 франков за прошение милостыни на улицах Женевы. Малограмотная женщина за три года девять раз нарушила существующий запрет на попрошайничество. С помощью собранных средств она покрывала самые важные жизненные нужды.

Поскольку гражданка не могла заплатить штраф, ей дали по приговору пять дней тюремного заключения. По оценкам ЕСПЧ, наказание не соответствует тяжести преступления. Запрет на попрошайничество в данном конкретном случае не позволил сделать правильную оценку баланса интересов сторон.

В этой связи прокуратура Женевы настаивает на внесении поправок в закон о запрете, который действует в городе с 2008 года. Предлагается, в том числе, ужесточить ответственность за "агрессивное" попрошайничество, попрошайничество с детьми или в определенных местах.