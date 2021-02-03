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Рубрика: В мире

Сценарии индексации

Гульнура Джуматаева: выплаты пенсий в КР обязательны при любых условиях
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 21(8372)
Число пенсионеров в республике ежегодно увеличивается. В 2020-м их более 670 тысяч человек. Фото: Влад Ушаков Число пенсионеров в республике ежегодно увеличивается. В 2020-м их более 670 тысяч человек. Фото: Влад Ушаков
Число пенсионеров в республике ежегодно увеличивается. В 2020-м их более 670 тысяч человек. Фото: Влад Ушаков
С первого января 2021-го вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС. Что значит этот важный документ для киргизстанцев, каким будет бюджет Социального фонда республики (СФ) в наступившем году? На эти и другие вопросы "РГ" ответила первый заместитель председателя СФ КР Гульнура Джуматаева.

Гульнура Муратовна, что дает гражданам республики Соглашение о пенсионном обеспечении в рамках ЕАЭС?

Гульнура Джуматаева: Прежде всего равные условия для получения пенсий в любой стране, входящей в интеграционное объединение. В соглашении четко сказано, что размеры пенсий не могут быть уменьшены, а их выплата приостановлена или прекращена на основании факта проживания трудящегося на территории другого государства-участника союза.

То есть киргизстанцы, работающие в одной из стран ЕАЭС, будут получать свою пенсию в зависимости от суммы отчислений. При этом выплаты происходят согласно законодательству того государства, в котором находится трудящийся. Главное преимущество соглашения - это возможность работать в любой стране союза без потери трудового стажа, а также экспортировать пенсию в случае возвращения на родину.

Фото: Любовь Борисенко
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С какими трудностями может столкнуться Социальный фонд при выполнении своего бюджета в 2021 году? Существует ли какой-либо план по преодолению сложностей?

Гульнура Джуматаева: Если помните, в начале 2019 года функции сбора и администрирования платежей в Соцфонд были переданы Государственной налоговой службе. Поскольку шла кадровая оптимизация, выполнение финансового плана в то время оказалось проблематичным. Тем не менее к декабрю 2019-го ситуацию удалось стабилизировать. Однако в марте 2020 года положение вновь усугубилось, и пришлось вносить изменения в бюджет.

До этого мы очень надеялись, что нам удастся достигнуть профицита. После введения ограничений, связанных с пандемией, многие предприятия, в том числе относящиеся к категории малого и среднего бизнеса, не работали и соответственно не делали отчислений в фонд. В результате бюджет стал дефицитным.

Конечно, есть опасения, что таким же он будет и в 2021-м. Но должна сказать, если нам удастся избежать повторного введения карантина в стране, то положение с выполнением плана по сбору платежей выправится. Пока же картина выглядит следующим образом: доходная часть бюджета должна составить 62,5, а расходная - 62,4 миллиарда сомов. Налоговая служба будет работать над выполнением плана поступления страховых взносов, а мы будем прорабатывать различные сценарии индексации пенсий в 2021 году.

Если в республике введут повторные ограничения из-за пандемии коронавируса, смогут ли пенсионеры рассчитывать на своевременное и полное получение пенсий?

Гульнура Джуматаева: Это защищенные статьи бюджета, и выплаты по ним обязательны при любых условиях. Кроме того, у нас есть резервный фонд. Его средства мы использовали в 2020-м году, когда был введен карантин.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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Однако многое будет зависеть от ситуации. Мы стараемся сейчас по возможности пополнить резервы на случай форс-мажорных обстоятельств. Налоговая служба дает нам позитивный прогноз выполнения плана по сбору платежей. Я бы хотела успокоить граждан-киргизстанцев: пенсионеры будут получать выплаты обязательно.

Изменилась ли схема формирования доходов СФ?

Гульнура Джуматаева: Особых изменений нет. Основным источником поступлений средств в бюджет Соцфонда остаются страховые взносы. Большая их часть приходит от так называемого организованного сектора, то есть от заработной платы госслужащих и работников компаний. Частные предприниматели, а также сельхозсектор платят лишь три процента страховых вносов.

Пока в КР действует солидарно-распределительная система. То есть нынешнее поколение трудоспособных киргизстанцев, которое работает и получает заработную плату, содержит пенсионеров. У многих сегодня создается впечатление, что в Соцфонде сосредоточены колоссальные суммы, а денег при этом людям на достойную пенсию не хватает.

Но важно понять, что те средства, которые у нас накапливаются, тут же идут на выплату текущих платежей. Исключение составляют два процента, которые мы вкладываем в покупку государственных ценных бумаги, храним на депозитных счетах в коммерческих банках. Полученную прибыль направляем на формирование накопительной части пенсии граждан. Это дополнительный инструмент поддержки уровня пенсии в будущем для киргизстанцев.

Как вы прокомментируете высказывания некоторых депутатов парламента КР о том, что бюджет Соцфонда все больше зависит от республиканской казны?

Гульнура Джуматаева: Из республиканского бюджета финансируются базовая часть пенсии, надбавки к пенсиям, компенсационные выплаты, а также пенсии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, многодетных матерей и других категорий лиц, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение. Естественно, что как только эти выплаты начинают увеличиваться, то растут и ассигнования из республиканского бюджета.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Учитывать также надо и то, что пенсионеров в республике ежегодно становится больше. К примеру, в 2010-м их было 530 тысяч человек, а сегодня уже 670 тысяч. Средний размер пенсии 10 лет назад составлял 2800, а в 2020-м - более шести тысяч сомов. Кроме того, по закону о государственном пенсионном социальном страховании ежегодно осенью пенсии индексируются. В четвертом квартале прошлого года на эти цели было предусмотрено 828 миллионов сомов. В 2021-м пенсионные выплаты также предполагается увеличить. На это мы предусмотрели более 500 миллионов сомов. С учетом других выплат нагрузка на бюджет фонда составит 3,3 миллиарда сомов. Финансирование Соцфонда из республиканского бюджета в 2021 году составит 24,1 миллиарда сомов.

Опять же в парламенте страны заявили о вероятности того, что уже через три года киргизстанцы вообще не смогут получать пенсии. Насколько оправданы такие прогнозы?

Гульнура Джуматаева: Пенсионная система государства должна идти в ногу со временем, и мы это прекрасно понимаем. Нами предпринимаются шаги по реформированию тарифной и пенсионной политики в стране. В 2019 году были созданы межведомственные группы, которые трудились по нескольким направлениям. В частности, разрабатывали изменения в законе о пенсионном обеспечении военнослужащих. Они выходят на пенсию в относительно молодом возрасте, но продолжают работать и при этом получают пенсионные выплаты. Есть предложение либо увеличить возраст выхода на пенсию, либо перевести их полностью на социальное страхование, поскольку в настоящее время с них не берут страховые взносы.

Но главное - необходимо придумать механизм, который сможет легализовать теневой бизнес. Сегодня многие работодатели скрывают свои реальные доходы, не заключают контракты с сотрудниками, соответственно никаких социальных отчислений не делают. Люди приходят в региональные отделения Соцфонда оформлять пенсии, но выясняется, что никакие отчисления не производились. Еще в 2012 году мы вносили в закон о тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию поправки, касающиеся обязательных платежей в СФ, которые должны были осуществлять швейные цеха. Им снизили ставку до 12 процентов и установили равный тариф для работодателей и работников - по шесть процентов. Но, к сожалению, положительных результатов не увидели.

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