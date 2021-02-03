В ВОЗ заявили о новом антирекорде смертности от коронавируса в мире

В мире за неделю скончались более 96 тысяч человек с диагнозом COVID-19, что является самым высоким показателем с начала пандемии. При этом заболеваемость коронавирусом снижается третью неделю подряд. Такие данные содержатся в опубликованном во вторник еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 25 по 31 января в мире были зарегистрированы 96 364 летальных исхода из-за коронавируса. Предыдущий антирекорд был установлен неделей ранее - 95 991 умерший, пишет ТАСС. Рост летальности отмечен в Западно-Тихоокеанском регионе, в Восточном Средиземноморье и в Западном полушарии.

Вместе с тем специалисты ВОЗ фиксируют снижение заболеваемости COVID-19. На прошлой неделе было выявлено около 3,7 миллиона новых случаев, что на 13% меньше, чем за предыдущие семь дней. Особенно заметным спад заболеваемости был в Африке (на 27%) и в Европе (на 18%). В этих же регионах зафиксировано и снижение смертности на 8%.

Всего же, по данным на 31 января, с начала пандемии зафиксировано более 102 миллионов случаев коронавируса, скончались - более 2,2 миллиона человек.