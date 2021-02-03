В среду Верховный суд России решил не пересматривать судебные решения трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО "Московский школьник" взыскали около 88 миллионов рублей с Алексея Навального, Фонда борьбы с коррупцией (он признан в России иноагентом) и юриста фонда Любови Соболь.

За этим решением Верховного суда - почти два года судебных тяжб с роликами и статьями иноагента ФБК и тех, кто за ним стоит.

Они безнаказанно поливали грязью тех, кто им не понравился, не сильно озаботившись доказательствами своих обвинений.

ВС суд официально свое решение не комментирует. Но, как видно из опубликованного определения суда, Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу ответчиков, которые просили передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

"Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка", - сказано в определении ВС.

Напомним, что предшествовало этому решению. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2019 года признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца 17 утверждений в распространенных ответчиками видеоролике и публикации, посвященных организации питания в столичных школах и детских садах.

Суд обязал Навального, ФБК (признан минюстом иноагентом) и Соболь удалить сюжет и статью со своих сайтов и аккаунтов в соцсетях и опубликовать опровержение в виде резолютивной части решения суда.

Первая инстанция удовлетворила иск частично. "Московский школьник" требовал признать не соответствующими действительности и порочащими его репутацию 29 фрагментов. Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа подтвердили решение первой инстанции.

Навальный во исполнение решения суда должен заплатить почти 29 миллионов рублей

Как следует из базы данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов, Навальный во исполнение решения суда должен заплатить почти 29 миллионов рублей и более 2 миллионов рублей исполнительского сбора.Приставы уже наложили арест на его квартиру.