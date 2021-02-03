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03.02.2021 18:59
Рубрика: Власть

Вице-премьер Татьяна Голикова помогла сбыться мечте мальчика

Мечту шестилетнего Марка прокатиться на настоящем квадроцикле исполнила вице-премьер Татьяна Голикова. Это произошло в рамках акции "Елка желаний", сообщили в секретариате вице-премьера.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"В преддверии нового, 2021 года, вице-премьер Татьяна Голикова сняла с "Елки желаний" шарик с мечтой шестилетнего Марка из Москвы, его желание исполнилось сегодня", - говорится в сообщении.

Мальчика вместе с мамой пригласили в Дом правительства. Татьяна Голикова устроила ему экскурсию по коридорам власти, показала свое рабочее место, вручила новогодние подарки. Марк рассказал, что однажды катался в парке на детском квадроцикле и теперь очень хочет прокатиться на настоящем. Это желание и было в шаре, доставшемся вице-премьеру.

После визита в Дом правительства Марк отправился вместе с мамой в лес, где его ждала заветная прогулка на настоящем "взрослом" квадроцикле, добавили в секретариате вице-премьера.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры

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