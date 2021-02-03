Владимир Путин обсудил с гендиректором АСИ социальные инициативы

На встрече в Кремле с гендиректором Агентства стратегических инициатив президент обсудил проект Национальной социальной инициативы. Она направлена на устранение барьеров при оказании соцуслуг. Для "пилота" выбрали десять жизненных ситуаций и семь регионов. Но нужны поправки в законодательство.

Владимир Путин предложил рассказать об итогах года и о работе с социальными организациями. "В прошлом году мы сфокусировали свое внимание на поддержке проектов, которые были востребованы именно в период пандемии", - отметила Светлана Чупшева. Вместе с крупными цифровыми платформами заработал сервис по дополнительному образованию. Около полумиллиона ребят получили доступ в интернет и технические средства, чтобы учиться дистанционно в этот период. "Поддержали несколько проектов медицинских платформ с использованием искусственного интеллекта", - сообщила гендиректор АСИ.

Ранее Путин давал поручение запустить Национальную технологическую инициативу. В прошлом году получились масштабные проекты, которыми можно гордиться, оценила Чупшева. Среди них первый российский образец электромобиля "Кама-1" и пилотная сеть 5G. "Мы в прошлом году также открыли платформу по сбору идей по социально-экономическому развитию нашей страны для граждан. Не ожидали сами такого интереса", - заметила глава АСИ. Поступило 15 тысяч идей. Уже есть первые результаты. Например, цифровая платформа по распознаванию азбуки Брайля - приложением пользуются 2,5 тысячи человек, 40 специализированных школ для детей.

"Очень много происходит хорошего в регионах", - продолжила Чупшева. И здесь очень помогает платформа, по которой Путин тоже давал поручение, по обмену лучшими практиками социально-экономического развития. Они оказались очень востребованы с точки зрения быстрого принятия антикризисных мер по поддержке граждан и малого бизнеса в период пандемии. Это практики, связанные с профориентацией, с оказанием медицинской помощи, уточнила глава АСИ. "Решения не нужно изобретать, они уже готовы, бери и делай, особых ресурсов каких-то финансовых здесь не нужно", - добавила она.

Чупшева доложила об итогах "пилота" Национальной социальной инициативы. "Полгода назад вы сказали, чтобы мы изучили реальные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются наши люди в таких важных аспектах нашей деятельности, как записать ребенка в садик, устроить в школу, записать в кружок, обратиться за амбулаторной помощью, получить плановую операцию, устроиться на работу", - напомнила она.

На первом этапе выбрали десять основных жизненных ситуаций в здравоохранении, образовании и социальной сфере. Семь регионов решили поучаствовать в проекте. Национальная социальная инициатива реализуется на тех же принципах и механизмах, как и Национальная предпринимательская инициатива. Там бизнес обозначал проблемы и предлагал решения, был включен во все процессы, связанные с обеспечением их внедрения. Ни один нормативно-правовой акт, который касался условий работы бизнеса и бизнес-климата, не принимался без верификации с предпринимателями. Был и обмен лучшими практиками в регионах.

"Очень важно, что, когда мы начали реализацию Национальной социальной инициативы, конечно, мы пошли к людям. К людям, которые проходили все эти жизненные ситуации, у которых есть уже опыт - положительный, где-то отрицательный. И мы вместе с ними проходили все эти этапы", - пояснила Чупшева.

Около полумиллиона ребят получили доступ в интернет и технические средства, чтобы учиться дистанционно

На вопрос президента, как осуществлялась выборка, глава АСИ пояснила, что были фокус-группы. Чтобы выборка была максимально репрезентативной и независимой, действовали через общественных представителей, сообщества мам, социальные НКО. В каждом регионе была группа по 300 человек с абсолютно разными жизненными ситуациями.

Губернаторы полностью поддержали эту работу. "Мы подготовили вместе с экспертами, опять же, с людьми, кто непосредственно "на земле" проходит все эти этапы, шаги, предложения на региональном уровне как некие типовые, целевые модели: как этот этап сделать образцовым для человека в каждом регионе", - рассказала глава АСИ.