Власти Китая нашли коронавирус на упаковках мяса птицы производства РФ

Китайские власти выявили геном COVID-19 в 13 партиях продукции трех российских предприятий по производству мяса и субпродуктов птицы, аттестованных на экспорт в Китай. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

По информации ведомства, эти компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и входят в Группу "Черкизово".

По законодательству Китая, с 3 февраля 2021 года прием импортных деклараций на продукцию с этих предприятий приостанавливается на четыре недели. А сами партии продукции, на упаковке которых был выявлен генетический материал коронавируса, будут возвращены или уничтожены.

В свою очередь, Россельхознадзор приостановил сертификацию продукции этих компаний в Китай с 3 февраля 2021 года и начал свое расследование.

"Возможность возобновления экспорта подконтрольных товаров будет зависеть от полноты и качества предоставленных в рамках проведения расследования материалов и принятых коррекционных мер", - пояснили в Россельхознадзоре.

В ведомстве считают, что рост случаев обнаружения коронавируса на российских продуктах - следствие усиления контроля китайских властей за поставками импортного продовольствия. Также отмечается, что российских производителей предупреждали о необходимости усиления контроля на коронавирус поставляемых в Китай товаров.

"Лаборатории Россельхознадзора обладают технической возможностью и проводят исследования по определению его наличия в смывах с продукции и упаковки", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее следы коронавируса были обнаружены на российской рыбе. Ситуация обострилась в конце прошлого года, когда для поставок российской рыбы был закрыт последний китайский порт - коронавирус был подтвержден у персонала. Росрыболовство сообщало, что поставки российской рыбы в Китай из-за ужесточения мер по нераспространению COVID-19 фактически прекращены.

Накануне в интервью "РГ" глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал, что в поставках в Китай птицеводческой продукции недавно наблюдались небольшие задержки: контейнеры стояли в нескольких портах, но потом их снова начали выпускать. Это были частные случаи. Много работников было отправлено на карантин и принимать продукцию было некому. Однако, по его мнению, ситуация по птице не так критична, как с рыбой.

Полное интервью с Сергеем Данквертом читайте в ближайших номерах "Российской газеты".