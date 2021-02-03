Власти США пока не планируют выводить подразделения Национальной гвардии из Вашингтона. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, никакого фиксированного срока для пребывания бойцов в столице нет, они останутся "ровно столько времени, сколько потребуется". Около двух десятков губернаторов направили подразделения Национальной гвардии (в США они подчиняются властям штатов. - "РГ") в Вашингтон после беспорядков, которые правые сторонники республиканца Дональда Трампа устроили у Капитолия 6 января.

Изначально целью нацгвардейцев было обеспечение безопасности на инаугурации нового президента Джозефа Байдена. С этой задачей солдаты, перекрывшие центр города на несколько дней, успешно справились, что неудивительно: примерно на 1,5 тысячи гостей инаугурации пришлось более 25 тысяч военнослужащих.

Американцы, не привыкшие к такому масштабному военному присутствию на улицах городов, еще не скоро забудут фотографии Капитолия и центра города, наводненных солдатами. Но с того момента прошло почти две недели, и, хотя часть нацгвардейцев покинули столицу, по официальным данным, около 7 тысяч солдат все еще расквартированы в городе и уезжать не собираются.

Когда журналисты поинтересовались у Кирби, сохраняется ли опасность беспорядков в столице и когда будут выведены войска, тот ответил, что "это важная миссия", а когда она закончится, он "не знает". "Вашингтон выглядит словно оккупированное Сараево. Маленький город, переполненный солдатами, - с возмущением прокомментировал ситуацию ведущий Fox News Такер Карлсон.

Теперь в Вашингтоне Нацгвардия "искореняет темные силы расизма и дезинформации"

Он процитировал губернатора-демократа штата Иллинойс Джейби Прицкера, который, направляя нацгвардейцев в Вашингтон заявил что, миссия бойцов заключалась в "искоренении темных сил расизма, белого шовинизма и дезинформации". "Это не тот способ, которыми решаются проблемы в Америке, так не делали со времен Гражданской войны", - посетовал комментатор.