Врач предположил, почему дети переносят коронавирус легче взрослых

В России около десяти процентов всей заболеваемости ковидом приходится на подрастающее поколение. При этом тяжелая форма коронавирусной инфекции встречается, к счастью, лишь у 0,2 процента заболевших несовершеннолетних.

- Дети любого возраста могут заразиться COVID-19. Тем не менее, в возрасте до 12 лет они страдают этим заболеванием значительно реже, чем взрослые. - сообщил KP.RU заслуженный врач России Михаил Каган.

По мнению эксперта, COVID-19 менее распространен и протекает легче у детей, чем у взрослых, в силу ряда причин.

- У детей иммунный ответ на вирус менее интенсивен, чем у взрослых. Как известно, тяжелый вред организму наносит не только сам SARS-CoV-2, но и "сошедший с ума" иммунитет, который начинает повреждать собственные органы и ткани организма. Дети к подобному феномену - аутоиммунной реакции и цитокиновому шторму - менее склонны, - поясняет Михаил Каган.

Малыши и школьники чаще подхватывают другие респираторные вирусы, простужаются. Возможно, существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути. И это может привести к снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2, поскольку ему не удается запустить свое размножение по полной программе.

Дети имеют относительно более здоровые и "крепкие" кровеносные сосуды, чем взрослые. Благодаря этому ощутимо снижается риск тяжелых осложнений ковида, при котором, как уже известно, серьезный удар приходится именно на микроскопические сосуды.