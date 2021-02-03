Врач предположил, почему дети переносят коронавирус легче взрослых

Новости

Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
Дюков высказался против сокращения клубов в РПЛ 09:53
В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат 09:22
Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье 09:16
Москвичей предупредили о метели 3 февраля 09:09
Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС 09:04
"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона" 08:53
СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет 08:47
Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" 08:45
Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке 08:40
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность 08:35
Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту" 08:24
В Москве откроется бесплатная школа нянь 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 09:36
Рубрика: Общество

Врач предположил, почему дети переносят коронавирус легче взрослых

Текст: Николай Грищенко
В России около десяти процентов всей заболеваемости ковидом приходится на подрастающее поколение. При этом тяжелая форма коронавирусной инфекции встречается, к счастью, лишь у 0,2 процента заболевших несовершеннолетних.

- Дети любого возраста могут заразиться COVID-19. Тем не менее, в возрасте до 12 лет они страдают этим заболеванием значительно реже, чем взрослые. - сообщил KP.RU заслуженный врач России Михаил Каган.

Фото: AFP/Luis ACOSTA
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах

По мнению эксперта, COVID-19 менее распространен и протекает легче у детей, чем у взрослых, в силу ряда причин.

- У детей иммунный ответ на вирус менее интенсивен, чем у взрослых. Как известно, тяжелый вред организму наносит не только сам SARS-CoV-2, но и "сошедший с ума" иммунитет, который начинает повреждать собственные органы и ткани организма. Дети к подобному феномену - аутоиммунной реакции и цитокиновому шторму - менее склонны, - поясняет Михаил Каган.

Малыши и школьники чаще подхватывают другие респираторные вирусы, простужаются. Возможно, существует конкуренция между этими возбудителями и коронавирусом за верхние дыхательные пути. И это может привести к снижению вирусной нагрузки SARS-CoV-2, поскольку ему не удается запустить свое размножение по полной программе.

Дети имеют относительно более здоровые и "крепкие" кровеносные сосуды, чем взрослые. Благодаря этому ощутимо снижается риск тяжелых осложнений ковида, при котором, как уже известно, серьезный удар приходится именно на микроскопические сосуды.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования
Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена на уровне 91,6%
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно