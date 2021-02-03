Врач рассказала, на какую проблему указывают красные родинки

Новости

Огонь уничтожил более 70 домов на западе Австралии 07:51
В разработке пакета мер поддержки ИТ-отрасли участвуют свыше 250 компаний 07:51
Трампу предъявят обвинения в личной ответственности за нападение на Капитолий 07:05
Роспотребнадзор: Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем 07:02
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19 06:25
Направленная Трампом на Ближний Восток авианосная группа покинет регион 05:49
В Гонконге ограничительные меры из-за COVID-19 продлили до 17 февраля 05:45
В Хабаровском крае убили тигрицу-людоедку 05:28
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется 05:24
Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина 04:31
В ВОЗ заявили о новом антирекорде смертности от коронавируса в мире 04:22
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля 03:50
В Дубае усилят коронавирусные ограничения 03:41
Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики 03:11
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах 02:35
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ 02:11
Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 07:35
Рубрика: Общество

Врач рассказала, на какую проблему указывают красные родинки

Текст: Оксана Грибанова

Возникновение большого количества красных родинок на теле, которые обычно тревожат людей сильнее всего, часто сигнализирует о проблемах с печенью, предупредила дерматолог Олеся Маркелова.

Фото: iStock
Врач рассказала, правда ли, что темные родинки самые опасные

Вторая распространенная причина образований - застой желчи, третья - прием антидепрессантов, гормональных препаратов, воздействующих на печень. Специалист отметила, что бояться красных родинок не стоит. Кроме того, их можно удалить, посоветовавшись со специалистом.

"Для здоровья урона никакого нет, но эстетически они могут мешать. Для удаления можно использовать любые лазерные технологии - хирургическое удаление, радио-нож", - уточнила дерматолог в беседе с "Пятым каналом".

Специалист отметила, что сосудистые точки и капиллярные "звездочки" к красным родинкам не относятся - многие их путают. Красноватые точки могут быть аллергическим проявлением или являться следствием перерастянутого микрокапиллярного русла - "простых сосудистых нарушений", уточнила Олеся Маркелова.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна