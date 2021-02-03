Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесен на август

Власти Сингапура объявили о переносе с мая на август Всемирного экономического форума (ВЭФ) из-за ограничений на международные перелеты, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сообщило министерство торговли и промышленности республики, передает ТАСС.

"Организаторы обратились с предложением перенести форум на 17-20 августа из-за сохраняющихся ограничений на международные поездки, связанные с борьбой с коронавирусом, - указали в ведомстве. - Правительство Сингапура понимает вызовы, с которыми сталкивается ВЭФ, и согласилось на перенос".

Это уже не первый перенос ВЭФ как во времени, так и в пространстве. Изначально форум должен был пройти в Швейцарии с 13 по 16 мая. Затем из-за пандемии его решили провести в Сингапуре с 25 по 28 мая. Теперь же мероприятие отодвинули на вторую половину августа.