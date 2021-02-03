Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликован второй трейлер фильма "Поездка в Америку 2" (Coming 2 America), продолжения классической комедии с Эдди Мёрфи. Который к главной роли здесь вернулся. Более того - в практически неизменившемся виде (что смотрится слегка жутко).

Действие сиквела развернуто через тридцать лет после событий оригинала. Аким (Мёрфи) готовится стать королем вымышленной страны Замунды, и внезапно узнает, что у него в Америке есть сын. Которого нужно непременно теперь отыскать и привезти в Африку. На предмет чего венценосный - при споспешествовании верного Сэмми - отправляется в Нью-Йорк.

В других ролях: Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Джон Эймос, Луи Андерсон, Уэсли Снайпс и Лесли Джонс. Поставил ленту Крэйг Брюэр, ранее работавший с Мёрфи над байопиком "Меня зовут Долемайт".

Премьера - на Amazon 5 марта.

Первый трейлер смотрите здесь.