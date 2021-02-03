Новости

Съемки "Фантастических тварей 3" остановлены из-за вспышки COVID 20:08
Студия Marvel представила трейлер нового фильма 16:30
Раскрыта дата выхода нео-вестерна с Джоли "Те, кто желал мне смерти" 15:50
Мартин рассказал, когда намерен закончить продолжение "Игры престолов" 15:43
76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве 12:04

Вышел новый трейлер сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мёрфи

Новости
    03.02.2021, 19:47
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Amazon Prime Video опубликован второй трейлер фильма "Поездка в Америку 2" (Coming 2 America), продолжения классической комедии с Эдди Мёрфи. Который к главной роли здесь вернулся. Более того - в практически неизменившемся виде (что смотрится слегка жутко).

Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные"

Действие сиквела развернуто через тридцать лет после событий оригинала. Аким (Мёрфи) готовится стать королем вымышленной страны Замунды, и внезапно узнает, что у него в Америке есть сын. Которого нужно непременно теперь отыскать и привезти в Африку. На предмет чего венценосный - при споспешествовании верного Сэмми - отправляется в Нью-Йорк.

В других ролях: Арсенио Холл, Джеймс Эрл Джонс, Джон Эймос, Луи Андерсон, Уэсли Снайпс и Лесли Джонс. Поставил ленту Крэйг Брюэр, ранее работавший с Мёрфи над байопиком "Меня зовут Долемайт".

Премьера - на Amazon 5 марта.

Первый трейлер смотрите здесь.

Новости

Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Стало известно, когда Веном Харди встретит Человека-паука Холланда 00:13
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 02.02.2021
⧣ США
⧣ трейлер
Фото: youtube.com
Вышел трейлер продолжения комедии "Гуляй, Вася!" 02.02.2021
Вышел финальный трейлер трогательного фильма о собаке "Пальма" 01.02.2021
Вышел трейлер хоррора с сыном Стивена Спилберга "Нектар" 01.02.2021
⧣ комедия
Фото: twitter.com/ JDaIey
Умер актер Дастин Даймонд 02.02.2021
Один из создателей "Симпсонов" Марк Уилмор умер от коронавируса 02.02.2021
Бывший шоураннер "Доктора Кто" предложил актера на роль нового Доктора 01.02.2021