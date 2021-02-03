За сутки в России подтверждено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека.

Санкт-Петербург - 1916 Москва - 1545 Московская область - 773 Нижегородская область - 477 Воронежская область - 369 Ростовская область - 366 Свердловская область - 334 Самарская область - 301 Красноярский край - 299 Вологодская область - 280 Пермский край - 279 Челябинская область - 275 Хабаровский край - 265 Иркутская область - 261 Саратовская область - 242 Архангельская область - 241 Волгоградская область - 229 Ставропольский край - 229 Пензенская область - 222 Республика Карелия - 219 Ленинградская область - 218 Приморский край - 207 Забайкальский край - 203 Тверская область - 188 Краснодарский край - 185 Ярославская область - 184 Алтайский край - 182 Смоленская область - 180 Калининградская область - 180 Ульяновская область - 177 Кировская область - 174 Брянская область - 172 Курская область - 170 Белгородская область - 168 Тульская область - 167 Республика Башкортостан - 167 Ивановская область - 164 Омская область - 163 Астраханская область - 162 Орловская область - 158 Мурманская область - 156 Оренбургская область - 154 Калужская область - 152 Владимирская область - 151 Республика Крым - 151 Ханты-Мансийский автономный округ - 146 Тамбовская область - 145 Липецкая область - 145 Новгородская область - 140 Республика Бурятия - 140 Тюменская область - 137 Республика Коми - 135 Новосибирская область - 135 Рязанская область - 104 Севастополь - 101 Республика Саха (Якутия) - 100 Кемеровская область - 98 Курганская область - 92 Томская область - 91 Удмуртская Республика - 91 Республика Чувашия - 90 Кабардино-Балкарская Республика - 86 Республика Татарстан - 85 Амурская область - 83 Республика Дагестан - 80 Сахалинская область - 73 Республика Мордовия - 71 Республика Калмыкия - 69 Карачаево-Черкесская Республика - 66 Ямало-Ненецкий автономный округ - 62 Республика Северная Осетия-Алания - 59 Костромская область - 55 Камчатский край - 53 Республика Хакасия - 46 Республика Марий Эл - 43 Псковская область - 42 Республика Адыгея - 38 Республика Ингушетия - 36 Чеченская Республика - 25 Республика Алтай - 22 Магаданская область - 17 Еврейская автономная область - 9 Республика Тыва - 4 Ненецкий автономный округ - 3 Чукотский автономный округ - 2 Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%

2. Республика Алтай, Псковская область 0,1%

3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,2% В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 822 человека: Москва - 5221

Санкт-Петербург - 3627

Московская область - 990

Нижегородская область - 491

Ростовская область - 419

Челябинская область - 406

Смоленская область - 364

Иркутская область - 358

Воронежская область - 356

Свердловская область - 355

Ивановская область - 341

Мурманская область - 322

Республика Крым - 319

Пермский край - 319

Ханты-Мансийский автономный округ - 308

Архангельская область - 307

Самарская область - 298

Краснодарский край - 295

Вологодская область - 278

Белгородская область - 275

Хабаровский край - 273

Республика Саха (Якутия) - 268

Республика Карелия - 256

Красноярский край - 252

Саратовская область - 251

Республика Калмыкия - 246

Волгоградская область - 231

Ленинградская область - 223

Тверская область - 219

Забайкальский край - 217

Ульяновская область - 209

Калининградская область - 206

Новосибирская область - 206

Ставропольский край - 204

Пензенская область - 204

Приморский край - 199

Тульская область - 186

Новгородская область - 185

Ямало-Ненецкий автономный округ - 185

Ярославская область - 180

Кировская область - 179

Республика Бурятия - 178

Кемеровская область - 174

Орловская область - 173

Омская область - 171

Курская область - 168

Алтайский край - 164

Липецкая область - 163

Владимирская область - 158

Республика Башкортостан - 157

Оренбургская область - 156

Брянская область - 155

Калужская область - 153

Сахалинская область - 149

Псковская область - 143

Тюменская область - 142

Удмуртская Республика - 140

Республика Коми - 139

Томская область - 127

Севастополь - 118

Республика Дагестан - 114

Рязанская область - 113

Тамбовская область - 107

Амурская область - 98

Республика Хакасия - 97

Республика Чувашия - 96

Астраханская область - 93

Республика Мордовия - 92

Республика Татарстан - 92

Костромская область - 85

Кабардино-Балкарская Республика - 83

Курганская область - 83

Республика Ингушетия - 66

Республика Северная Осетия - Алания - 65

Камчатский край - 59

Карачаево-Черкесская Республика - 57

Республика Марий Эл - 54

Республика Адыгея - 50

Еврейская автономная область - 49

Республика Алтай - 41

Чеченская Республика - 31

Республика Тыва - 23

Магаданская область - 9

Чукотский автономный округ - 5

Ненецкий автономный округ - 4 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 365 367. За последние сутки подтверждено 526 смертей: Москва - 65

Санкт-Петербург - 55

Московская область - 37

Ростовская область - 28

Красноярский край - 25

Краснодарский край - 18

Свердловская область - 16

Воронежская область - 14

Алтайский край - 14

Нижегородская область - 13

Пермский край - 12

Тульская область - 11

Вологодская область - 9

Иркутская область - 9

Ивановская область - 8

Республика Крым - 7

Ставропольский край - 7

Ульяновская область - 7

Новосибирская область - 7

Мурманская область - 6

Белгородская область - 5

Владимирская область - 5

Волгоградская область - 5

Республика Чувашия - 5

Оренбургская область - 5

Саратовская область - 5

Забайкальский край - 5

Приморский край - 5

Калужская область - 4

Курская область - 4

Липецкая область - 4

Орловская область - 4

Смоленская область - 4

Тверская область - 4

Республика Карелия - 4

Республика Коми - 4

Ленинградская область - 4

Севастополь - 4

Республика Дагестан - 4

Республика Северная Осетия - Алания - 4

Удмуртская Республика - 4

Республика Хакасия - 4

Омская область - 4

Рязанская область - 3

Тамбовская область - 3

Калининградская область - 3

Кабардино-Балкарская Республика - 3

Республика Башкортостан - 3

Пензенская область - 3

Курганская область - 3

Тюменская область - 3

Ханты-Мансийский автономный округ - 3

Кемеровская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Брянская область - 2

Ярославская область - 2

Псковская область - 2

Республика Калмыкия - 2

Астраханская область - 2

Самарская область - 2

Республика Тыва - 2

Республика Бурятия - 2

Костромская область - 1

Ненецкий автономный округ - 1

Республика Адыгея - 1

Кировская область - 1

Ямало-Ненецкий автономный округ - 1

Челябинская область - 1

Магаданская область - 1

Хабаровский край - 1

Сахалинская область - 1 За весь период по России умерло 74 684 человека.