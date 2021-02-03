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03.02.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека.
  1. Санкт-Петербург - 1916
  2. Москва - 1545
  3. Московская область - 773
  4. Нижегородская область - 477
  5. Воронежская область - 369
  6. Ростовская область - 366
  7. Свердловская область - 334
  8. Самарская область - 301
  9. Красноярский край - 299
  10. Вологодская область - 280
  11. Пермский край - 279
  12. Челябинская область - 275
  13. Хабаровский край - 265
  14. Иркутская область - 261
  15. Саратовская область - 242
  16. Архангельская область - 241
  17. Волгоградская область - 229
  18. Ставропольский край - 229
  19. Пензенская область - 222
  20. Республика Карелия - 219
  21. Ленинградская область - 218
  22. Приморский край - 207
  23. Забайкальский край - 203
  24. Тверская область - 188
  25. Краснодарский край - 185
  26. Ярославская область - 184
  27. Алтайский край - 182
  28. Смоленская область - 180
  29. Калининградская область - 180
  30. Ульяновская область - 177
  31. Кировская область - 174
  32. Брянская область - 172
  33. Курская область - 170
  34. Белгородская область - 168
  35. Тульская область - 167
  36. Республика Башкортостан - 167
  37. Ивановская область - 164
  38. Омская область - 163
  39. Астраханская область - 162
  40. Орловская область - 158
  41. Мурманская область - 156
  42. Оренбургская область - 154
  43. Калужская область - 152
  44. Владимирская область - 151
  45. Республика Крым - 151
  46. Ханты-Мансийский автономный округ - 146
  47. Тамбовская область - 145
  48. Липецкая область - 145
  49. Новгородская область - 140
  50. Республика Бурятия - 140
  51. Тюменская область - 137
  52. Республика Коми - 135
  53. Новосибирская область - 135
  54. Рязанская область - 104
  55. Севастополь - 101
  56. Республика Саха (Якутия) - 100
  57. Кемеровская область - 98
  58. Курганская область - 92
  59. Томская область - 91
  60. Удмуртская Республика - 91
  61. Республика Чувашия - 90
  62. Кабардино-Балкарская Республика - 86
  63. Республика Татарстан - 85
  64. Амурская область - 83
  65. Республика Дагестан - 80
  66. Сахалинская область - 73
  67. Республика Мордовия - 71
  68. Республика Калмыкия - 69
  69. Карачаево-Черкесская Республика - 66
  70. Ямало-Ненецкий автономный округ - 62
  71. Республика Северная Осетия-Алания - 59
  72. Костромская область - 55
  73. Камчатский край - 53
  74. Республика Хакасия - 46
  75. Республика Марий Эл - 43
  76. Псковская область - 42
  77. Республика Адыгея - 38
  78. Республика Ингушетия - 36
  79. Чеченская Республика - 25
  80. Республика Алтай - 22
  81. Магаданская область - 17
  82. Еврейская автономная область - 9
  83. Республика Тыва - 4
  84. Ненецкий автономный округ - 3
  85. Чукотский автономный округ - 2
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Республика Алтай, Псковская область 0,1%
  • 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,2%

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 822 человека:
  • Москва - 5221
  • Санкт-Петербург - 3627
  • Московская область - 990
  • Нижегородская область - 491
  • Ростовская область - 419
  • Челябинская область - 406
  • Смоленская область - 364
  • Иркутская область - 358
  • Воронежская область - 356
  • Свердловская область - 355
  • Ивановская область - 341
  • Мурманская область - 322
  • Республика Крым - 319
  • Пермский край - 319
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 308
  • Архангельская область - 307
  • Самарская область - 298
  • Краснодарский край - 295
  • Вологодская область - 278
  • Белгородская область - 275
  • Хабаровский край - 273
  • Республика Саха (Якутия) - 268
  • Республика Карелия - 256
  • Красноярский край - 252
  • Саратовская область - 251
  • Республика Калмыкия - 246
  • Волгоградская область - 231
  • Ленинградская область - 223
  • Тверская область - 219
  • Забайкальский край - 217
  • Ульяновская область - 209
  • Калининградская область - 206
  • Новосибирская область - 206
  • Ставропольский край - 204
  • Пензенская область - 204
  • Приморский край - 199
  • Тульская область - 186
  • Новгородская область - 185
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 185
  • Ярославская область - 180
  • Кировская область - 179
  • Республика Бурятия - 178
  • Кемеровская область - 174
  • Орловская область - 173
  • Омская область - 171
  • Курская область - 168
  • Алтайский край - 164
  • Липецкая область - 163
  • Владимирская область - 158
  • Республика Башкортостан - 157
  • Оренбургская область - 156
  • Брянская область - 155
  • Калужская область - 153
  • Сахалинская область - 149
  • Псковская область - 143
  • Тюменская область - 142
  • Удмуртская Республика - 140
  • Республика Коми - 139
  • Томская область - 127
  • Севастополь - 118
  • Республика Дагестан - 114
  • Рязанская область - 113
  • Тамбовская область - 107
  • Амурская область - 98
  • Республика Хакасия - 97
  • Республика Чувашия - 96
  • Астраханская область - 93
  • Республика Мордовия - 92
  • Республика Татарстан - 92
  • Костромская область - 85
  • Кабардино-Балкарская Республика - 83
  • Курганская область - 83
  • Республика Ингушетия - 66
  • Республика Северная Осетия - Алания - 65
  • Камчатский край - 59
  • Карачаево-Черкесская Республика - 57
  • Республика Марий Эл - 54
  • Республика Адыгея - 50
  • Еврейская автономная область - 49
  • Республика Алтай - 41
  • Чеченская Республика - 31
  • Республика Тыва - 23
  • Магаданская область - 9
  • Чукотский автономный округ - 5
  • Ненецкий автономный округ - 4

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 365 367.

За последние сутки подтверждено 526 смертей:
  • Москва - 65
  • Санкт-Петербург - 55
  • Московская область - 37
  • Ростовская область - 28
  • Красноярский край - 25
  • Краснодарский край - 18
  • Свердловская область - 16
  • Воронежская область - 14
  • Алтайский край - 14
  • Нижегородская область - 13
  • Пермский край - 12
  • Тульская область - 11
  • Вологодская область - 9
  • Иркутская область - 9
  • Ивановская область - 8
  • Республика Крым - 7
  • Ставропольский край - 7
  • Ульяновская область - 7
  • Новосибирская область - 7
  • Мурманская область - 6
  • Белгородская область - 5
  • Владимирская область - 5
  • Волгоградская область - 5
  • Республика Чувашия - 5
  • Оренбургская область - 5
  • Саратовская область - 5
  • Забайкальский край - 5
  • Приморский край - 5
  • Калужская область - 4
  • Курская область - 4
  • Липецкая область - 4
  • Орловская область - 4
  • Смоленская область - 4
  • Тверская область - 4
  • Республика Карелия - 4
  • Республика Коми - 4
  • Ленинградская область - 4
  • Севастополь - 4
  • Республика Дагестан - 4
  • Республика Северная Осетия - Алания - 4
  • Удмуртская Республика - 4
  • Республика Хакасия - 4
  • Омская область - 4
  • Рязанская область - 3
  • Тамбовская область - 3
  • Калининградская область - 3
  • Кабардино-Балкарская Республика - 3
  • Республика Башкортостан - 3
  • Пензенская область - 3
  • Курганская область - 3
  • Тюменская область - 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ - 3
  • Кемеровская область - 3
  • Республика Саха (Якутия) - 3
  • Брянская область - 2
  • Ярославская область - 2
  • Псковская область - 2
  • Республика Калмыкия - 2
  • Астраханская область - 2
  • Самарская область - 2
  • Республика Тыва - 2
  • Республика Бурятия - 2
  • Костромская область - 1
  • Ненецкий автономный округ - 1
  • Республика Адыгея - 1
  • Кировская область - 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
  • Челябинская область - 1
  • Магаданская область - 1
  • Хабаровский край - 1
  • Сахалинская область - 1

За весь период по России умерло 74 684 человека.

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