За сутки в России подтверждено 16 474 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России выявлено 16 474 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 526 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 822 человека.
- Санкт-Петербург - 1916
- Москва - 1545
- Московская область - 773
- Нижегородская область - 477
- Воронежская область - 369
- Ростовская область - 366
- Свердловская область - 334
- Самарская область - 301
- Красноярский край - 299
- Вологодская область - 280
- Пермский край - 279
- Челябинская область - 275
- Хабаровский край - 265
- Иркутская область - 261
- Саратовская область - 242
- Архангельская область - 241
- Волгоградская область - 229
- Ставропольский край - 229
- Пензенская область - 222
- Республика Карелия - 219
- Ленинградская область - 218
- Приморский край - 207
- Забайкальский край - 203
- Тверская область - 188
- Краснодарский край - 185
- Ярославская область - 184
- Алтайский край - 182
- Смоленская область - 180
- Калининградская область - 180
- Ульяновская область - 177
- Кировская область - 174
- Брянская область - 172
- Курская область - 170
- Белгородская область - 168
- Тульская область - 167
- Республика Башкортостан - 167
- Ивановская область - 164
- Омская область - 163
- Астраханская область - 162
- Орловская область - 158
- Мурманская область - 156
- Оренбургская область - 154
- Калужская область - 152
- Владимирская область - 151
- Республика Крым - 151
- Ханты-Мансийский автономный округ - 146
- Тамбовская область - 145
- Липецкая область - 145
- Новгородская область - 140
- Республика Бурятия - 140
- Тюменская область - 137
- Республика Коми - 135
- Новосибирская область - 135
- Рязанская область - 104
- Севастополь - 101
- Республика Саха (Якутия) - 100
- Кемеровская область - 98
- Курганская область - 92
- Томская область - 91
- Удмуртская Республика - 91
- Республика Чувашия - 90
- Кабардино-Балкарская Республика - 86
- Республика Татарстан - 85
- Амурская область - 83
- Республика Дагестан - 80
- Сахалинская область - 73
- Республика Мордовия - 71
- Республика Калмыкия - 69
- Карачаево-Черкесская Республика - 66
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 62
- Республика Северная Осетия-Алания - 59
- Костромская область - 55
- Камчатский край - 53
- Республика Хакасия - 46
- Республика Марий Эл - 43
- Псковская область - 42
- Республика Адыгея - 38
- Республика Ингушетия - 36
- Чеченская Республика - 25
- Республика Алтай - 22
- Магаданская область - 17
- Еврейская автономная область - 9
- Республика Тыва - 4
- Ненецкий автономный округ - 3
- Чукотский автономный округ - 2
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Республика Алтай, Псковская область 0,1%
- 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Магаданская область, Республика Хакасия, Чеченская Республика 0,2%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 822 человека:
- Москва - 5221
- Санкт-Петербург - 3627
- Московская область - 990
- Нижегородская область - 491
- Ростовская область - 419
- Челябинская область - 406
- Смоленская область - 364
- Иркутская область - 358
- Воронежская область - 356
- Свердловская область - 355
- Ивановская область - 341
- Мурманская область - 322
- Республика Крым - 319
- Пермский край - 319
- Ханты-Мансийский автономный округ - 308
- Архангельская область - 307
- Самарская область - 298
- Краснодарский край - 295
- Вологодская область - 278
- Белгородская область - 275
- Хабаровский край - 273
- Республика Саха (Якутия) - 268
- Республика Карелия - 256
- Красноярский край - 252
- Саратовская область - 251
- Республика Калмыкия - 246
- Волгоградская область - 231
- Ленинградская область - 223
- Тверская область - 219
- Забайкальский край - 217
- Ульяновская область - 209
- Калининградская область - 206
- Новосибирская область - 206
- Ставропольский край - 204
- Пензенская область - 204
- Приморский край - 199
- Тульская область - 186
- Новгородская область - 185
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 185
- Ярославская область - 180
- Кировская область - 179
- Республика Бурятия - 178
- Кемеровская область - 174
- Орловская область - 173
- Омская область - 171
- Курская область - 168
- Алтайский край - 164
- Липецкая область - 163
- Владимирская область - 158
- Республика Башкортостан - 157
- Оренбургская область - 156
- Брянская область - 155
- Калужская область - 153
- Сахалинская область - 149
- Псковская область - 143
- Тюменская область - 142
- Удмуртская Республика - 140
- Республика Коми - 139
- Томская область - 127
- Севастополь - 118
- Республика Дагестан - 114
- Рязанская область - 113
- Тамбовская область - 107
- Амурская область - 98
- Республика Хакасия - 97
- Республика Чувашия - 96
- Астраханская область - 93
- Республика Мордовия - 92
- Республика Татарстан - 92
- Костромская область - 85
- Кабардино-Балкарская Республика - 83
- Курганская область - 83
- Республика Ингушетия - 66
- Республика Северная Осетия - Алания - 65
- Камчатский край - 59
- Карачаево-Черкесская Республика - 57
- Республика Марий Эл - 54
- Республика Адыгея - 50
- Еврейская автономная область - 49
- Республика Алтай - 41
- Чеченская Республика - 31
- Республика Тыва - 23
- Магаданская область - 9
- Чукотский автономный округ - 5
- Ненецкий автономный округ - 4
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 365 367.
За последние сутки подтверждено 526 смертей:
- Москва - 65
- Санкт-Петербург - 55
- Московская область - 37
- Ростовская область - 28
- Красноярский край - 25
- Краснодарский край - 18
- Свердловская область - 16
- Воронежская область - 14
- Алтайский край - 14
- Нижегородская область - 13
- Пермский край - 12
- Тульская область - 11
- Вологодская область - 9
- Иркутская область - 9
- Ивановская область - 8
- Республика Крым - 7
- Ставропольский край - 7
- Ульяновская область - 7
- Новосибирская область - 7
- Мурманская область - 6
- Белгородская область - 5
- Владимирская область - 5
- Волгоградская область - 5
- Республика Чувашия - 5
- Оренбургская область - 5
- Саратовская область - 5
- Забайкальский край - 5
- Приморский край - 5
- Калужская область - 4
- Курская область - 4
- Липецкая область - 4
- Орловская область - 4
- Смоленская область - 4
- Тверская область - 4
- Республика Карелия - 4
- Республика Коми - 4
- Ленинградская область - 4
- Севастополь - 4
- Республика Дагестан - 4
- Республика Северная Осетия - Алания - 4
- Удмуртская Республика - 4
- Республика Хакасия - 4
- Омская область - 4
- Рязанская область - 3
- Тамбовская область - 3
- Калининградская область - 3
- Кабардино-Балкарская Республика - 3
- Республика Башкортостан - 3
- Пензенская область - 3
- Курганская область - 3
- Тюменская область - 3
- Ханты-Мансийский автономный округ - 3
- Кемеровская область - 3
- Республика Саха (Якутия) - 3
- Брянская область - 2
- Ярославская область - 2
- Псковская область - 2
- Республика Калмыкия - 2
- Астраханская область - 2
- Самарская область - 2
- Республика Тыва - 2
- Республика Бурятия - 2
- Костромская область - 1
- Ненецкий автономный округ - 1
- Республика Адыгея - 1
- Кировская область - 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 1
- Челябинская область - 1
- Магаданская область - 1
- Хабаровский край - 1
- Сахалинская область - 1
За весь период по России умерло 74 684 человека.