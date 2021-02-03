В год 40-летия фильма "Приключения Электроника" снявшиеся в главных ролях братья-близнецы Торсуевы начнут строительство мужского монастыря в деревне Старочервово, в сорока километрах от Кемерова.

Когда фильм вышел на экраны, братья проснулись знаменитыми. Кто из юных зрителей не мечтал побывать в знаменитом гараже Сыроежкина? А потом судьба забросила близнецов в Сибирь. О роли кино, творчества, семьи, любви и веры в жизни - Юрий Торсуев.

Про "Гараж Сыроежкина"

Так называется творческое сообщество, родившееся в Новосибирске десять лет назад. Просто этот гараж может вместить все - от велосипеда до "Ламборджини". У нас в сообществе много интересных людей - артисты, писатели, художники, музыканты, замечательные детские творческие коллективы. А начиналось все так: возвращается однажды брат из Новосибирска и говорит: "Юра, я запел". Ну, подумал я, разве что в караоке. А он привез песню "Старый пес". На нее и сняли первый клип. И в 2011-м в Новосибирске прошел первый концерт с нашим участием.

Стали выступать в детских домах, в домах престарелых, в воинских частях и даже в исправительных зонах разного режима. Помню, исполнили на одном из дней открытых дверей "А ты человек, ты и сильный, и смелый" из "Приключений Электроника" - тишина в зале. Потом кто-то из администрации зааплодировал. К слову, изначально эту песню из фильма вырезали. Вернули после 1991 года.

С "Гаражом Сыроежкина" мы объездили всю страну. Проводили музыкальные фестивали и фестивали детского творчества. Но пандемия внесла свои коррективы. Отменились все концерты. Слава богу, что есть творческий процесс. Во время дистанционки сняли на мобильный телефон клип "Тополя". Эту песню, как и песню "Давай", написал московский автор Артур Ермак. А большая часть нашего репертуара - творчество новосибирского поэта-песенника Александра Белова-Прохорова. Но вообще мы открыты для интересных предложений.

Про семью

Мы с братом - однояйцевые близнецы. Я родился вторым и никто меня не ждал. УЗИ тогда не было, а наши сердца всегда бились в унисон. Мы и сейчас на одной волне.

День нашего рождения - 22 апреля. Потому многие спрашивают, в честь кого назвали Володю. В честь деда. А меня - в честь отца. Хотя наш папа, будучи комсомольским работником, дружил с первым отрядом космонавтов. И Юрий Гагарин бывал у нас дома.

Главные роли в "Электронике" нам дали не по блату. Режиссер Константин Леонидович Бромберг был жесткий человек, и такой вариант невозможно было даже представить. Близнецов искали в Одессе, Киеве, Ленинграде и Москве. Обзванивали школы. Мы стали 368-й парой. И за то, что выбрали нас, спасибо родителям. Мы в четыре года встали на коньки, в пять лет сели на велосипеды, а в шесть пошли в музыкальную школу. Так что на все вопросы режиссера: "В хоккей играете? А на гитаре? И петь умеете?" - дружно отвечали: "Да!"

Про кино и школу

В 12 лет мы попали в уникальную артистическую тусовку, в команду профессионалов. Снимались в Одессе и Вильнюсе. Получали зарплату - по 107 рублей на руки. И родителей рядом не было. Через восемь месяцев съемок вернулись домой заметно повзрослевшими. И очень сильно по-одесски "шокали". Кстати, в фильме наших голосов нет (только смех у Сыроежкина мой), все роли озвучивали профессиональные актеры. Зато нас можно слышать в "Место встречи изменить нельзя", в эпизоде в коммунальной квартире. Помогли Одесской киностудии сэкономить на массовке.

Когда фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны, братья проснулись знаменитыми. Фото: kinopoisk.ru

...На первой репетиции я был Электроником, а Володя - Сыроежкиным. Но Бромберг сказал: "Ну-ка, поменяйтесь". Так что мне ничего играть не пришлось, я просто был самим собой. А для брата самым сложным оказалось не улыбаться. Поначалу он и двигался, как робот, но ему напомнили: "Ты же робот биологический".

После съемок "Электроника" думали, посыплются предложения. Но прошел год, другой, третий - ничего. Тогда решили получить другую профессию, чтобы всю жизнь не быть статистами или безработными... А что посоветовать тем, кто решил пойти учиться на актера? Бромберг перед отъездом в Америку снял еще один замечательный фильм - "Чародеи". Там есть хороший ответ на вопрос, что делать, чтобы проходить сквозь стену: "Видеть цель и верить в себя". При этом опыт занятий в театральных студиях не обязателен. У нас в школе был театр теней, я играл Буржуина в сказке про Мальчиша-Кибальчиша. Но Бромберг сразу сказал: "Забудьте все, чему вас когда-то учили". Многие мастера не любят брать актеров с прошлым, предпочитают слепить сами. Так что, может, сначала стоит узнать, к кому поступать.

Не скажу, что кино - та болезнь, от которой не хочется лечиться. Но работать в кино всегда было моей мечтой и целью. Хотя можно сказать иначе: актер - это профессия, а артист - это судьба. У нас с братом около тридцати картин, были разные роли, порой неожиданные. Мне, например, гораздо чаще, чем брату, предлагали сыграть отрицательных героев. Но очень хотелось бы сняться в военно-историческом фильме. А мой самый любимый - "Собачье сердце" Владимира Бортко.

Про любовь и веру

Почему монастырь и почему именно в Кемерове? Один из участников нашего творческого сообщества - близкий товарищ настоятеля храма Святой Троицы в Старочервово. Отца Софрония благословили на строительство монастыря. Он иеромонах, очень интересный человек, очень чистый. За такими людьми хочется идти и делать с ними дело. И самое главное, что в творческом сообществе все нас поддержали. До этого мы с братом помогли восстановить церковь Вознесения Господня в деревне Дудино Тверской области. В советское время ее разрушили, использовали под склады. Еще десять лет назад там ничего не было.

Жизнь - штука сложная. Кто-то уходит в алкоголь, кто-то в наркотики... А монастырь - для одних здравница, для других - пристанище. Меня вот тоже недавно спросили: "Ну а потом что, в монахи?" Во-первых, никто не знает... У кого-то Бог в голове, а у кого-то в сердце. Мы воспитывались в атеистической среде. Но я каким-то образом тоже пришел к Богу. Все-таки надо жить с верой. Грустно другое: люди, к сожалению, приходят к Богу тогда, когда у них начинаются трудности.

Поем ли мы песни о любви? Есть любовь к жизни, к Богу, любовь к городу, к семье. И все это - о любви. Но если честно, сейчас первое дело для нас - весной поставить крест, заложить камень в фундамент монастыря и начать строительство. Впереди выставки, аукционы, благотворительные концерты. Я серьезно занимался водомоторным спортом и даже стал призером чемпионата мира в гонках на выживание. Каждый раз перед стартом бывает мандраж. Так же, как и перед выходом на сцену. Но опять же: видеть цель и верить в себя. И все у нас получится.