Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России

Вашингтон всегда придумывает различные причины для введения санкций против России, и конкретные поводы для этого США не нужны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского сенатора-республиканца Митта Ромни о введении санкций против "ответственных лиц" из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

"А разве они на прошлой неделе, месяц назад, полгода назад не обещали санкции? Когда я это слышу, я вспоминаю каждый предыдущий раз, когда они обещали санкции. И, кстати говоря, поводы абсолютно разные. Они им и не нужны - они их всегда найдут и придумают", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".