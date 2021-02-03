Boston Dynamics создала самостоятельно идущего к зарядке робота

Компания Boston Dynamics представила новую версию промышленного четвероногого робота Spot. Изначально такие машины разрабатывались для военных.

Планировалось, что они будут переносить грузы и осуществлять функции патрульных. Но в итоге от этих разработок в Boston Dynamics отказались, создав на их основе роботов для промышленности и других гражданских нужд.

Последняя новинка компании - четвероногий робот Spot с новым разъемом для зарядки и док-станцией, к которой он после выполнения задания возвращается самостоятельно и ложится на два зарядных конуса. В этой модели также есть поддержка двух диапазонов Wi-Fi и порт Ethernet для быстрого скачивания данных.

Компания также продемонстрировала серийную версию роборуки для Spot, которая, в том числе, может поднимать груз массой до 11 килограмм и тащить по ковру груз массой до 25 килограмм, и новую систему управления роботами, позволяющую делать это в реальном времени.