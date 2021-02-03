Завершено дело последних членов банды "Тверских волков"

Следственный комитет объявил, что его подразделение по Тверской области завершило расследование серьезного уголовного дела, фигурантами которого стали шестеро мужчин. Их подозревают в совершении преступлений по самым тяжким статьям - убийства, организация и подстрекательства к убийствам. Фактически это была банда киллеров. И убивали они почти два десятка лет назад.

Прокуратура с работой СК согласилась. И дело уже ушло в суд. Ожидается, что процесс будет громким.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. С 2001 по 2002 год бандиты выполняли заказы одного из своих руководителей. Они убили местного жителя - директора магазина "Автомир" в городе Кимры Тверской области. Следом совершили заказное убийство криминального авторитета в Твери. Потом один из обвиняемых убил предпринимателя в городе Торжке. Они же в районе поселка Савватьево Калининского района убили другого криминального авторитета, который занимался алкоголем.

В СК подчеркнули, что трое из шестерых обвиняемых по этому уголовному делу - члены банды "Тверские волки" ("Ломовские") Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков - уже осуждены к пожизненному лишению свободы за заказные убийства в 2000-х годах в Тверской области.

Следователи говорят, что работать было тяжело - слишком много времени прошло. У них не было сведений о телефонных соединениях, сведений из базы ГИБДД. Свидетели уже забыли детали - ведь прошло больше 18 лет. Но в СК подчеркнули - благодаря взаимодействию следователя СК РФ по области, криминалистов, полиции и УФСИН, все получилось.