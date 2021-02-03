Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов

На Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", его региональным "сателлитам", ZIK и NewsOne. Соответствующее решение СНБО ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно приложению к указу, опубликованному на сайте главы украинского государства, санкции применяются на срок до 5 лет.

Речь идет о возможности аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений на деятельность определенного вида, запрета пользования "радиочастотным ресурсом Украины" и прекращения "предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм". Сразу после данного указа вышеназванные телеканалы прекратили вещание, отмечает ТАСС.

"Таким решением власть выходит за рамки правового поля. Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, вследствие дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией", - приводит "Страна.ua" комментарий главы Национального союза журналистов Сергея Томиленко.

Он назвал это чрезвычайной ситуацией, которая "приведет к информационному взрыву и шоку международных партнеров".