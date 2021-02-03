В среду новейшая история Украины перешла, а точнее, пробила, новый качественный уровень: президент Владимир Зеленский, обещавший избирателям полную демократию и открытость и тем выгодно отличавшийся от предшественника во время избирательной кампании, разом изгнал из государственного эфира все телеканалы, критиковавшие его политику. Указом президента Украины N 43/2021 и во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) введены санкции против гражданина Украины и депутата парламента Тараса Козака, владельца телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Телеканалы лишились лицензии на вещание, их эфир в кабельных сетях прекратился в полночь среды, а студии были заблокированы охраной. Вынужденно объединившиеся редакции перенесли вещание в YouTube.

Формальным поводом для санкций со стороны Совбеза и президента стала проверка Национального совета по телерадиовещанию, чей состав не менялся со времен Порошенко. Этот цензурный орган возмутился после трансляции встречи главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука (ОПЗЖ) с президентом России. Лидеры, напомним, обсуждали поставки на Украину российской вакцины от коронавируса "Спутник V", само существование которой буквально отрицается Зеленским.

Речь, подчеркну, идет не о видеоблогах, а о круглосуточных украинских новостных каналах, на которых работает около двух тысяч человек. В их студиях противники тотальной украинизации могли, например, встретиться с представителями запрещенного в России "Правого сектора", чей основатель Дмитрия Ярош, по его же собственным словам, теперь целиком поддерживает действующего главу Украины. Но неправильно сводить конфликт Зеленского и журналистов исключительно к вопросу о поставках российской вакцины, хотя ее отсутствие постепенно становится предметом всех экспертных дискуссий на Украине.

Телеканалы, еще два года назад целиком поддерживавшие Зеленского в предвыборной борьбе, впали в немилость сразу же после того, как предоставили слово критикам проводимой на Украине земельной реформы, противникам легализации наркотиков, вывели в прямой эфир жителей народных республик Донбасса и российского Крыма, рассказали о коррупционных схемах в окружении украинского лидера. И не посягая на "территориальную целостность и безопасность Украины", задали рамки честного разговора обо всем происходящем в стране, соблюдая при этом баланс мнений.

Но времена меняются, рейтинг Зеленского по итогу "реформ" закономерно падает, если не сказать, обрушивается.

Если в сентябре 2019 года Зеленский говорил: "я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", то уже в 2021 году, по мере утраты народного доверия к его реформаторским планам (по состоянию на январь от 73 процентов поддержки у Зеленского осталось лишь 20. - "РГ"), он перешел к попыткам оформить личную диктатуру с одобрения националистического меньшинства, послов G7 (в СМИ уже используется термин "семипосольщина") и при поддержке спецслужб.

Все происходящее с Зеленским лишь иллюстрирует закономерности, сложившиеся в украинской политике. Итог двух лет президентства Зеленского - иллюстрация к тому, что происходит со страной, когда ее возглавляет искусственно созданный, зависимый исключительно от алчного окружения, олигархов, и главное - интересов "глобального Запада" политик. Вдруг оказывается, что все рассказы о демократии, мире, снижении тарифов, борьбе с коррупцией, процветании и могуществе Украины разбиваются о непреклонную позицию Международного валютного фонда и иностранных посольств.

Проблема Украины состоит в том, что сегодня "проект Зеленский" стал ревностным последователем той самой кровавой "революции достоинства" и "евроатлантического курса", который отвергают, как следует из соцопросов, большинство его теперь уже бывших избирателей.

В связи с закрытием телеканалов "Оппозиционная платформа" инициировала запуск процедуры импичмента президенту

В связи с закрытием телеканалов "Оппозиционная платформа" инициировала запуск процедуры импичмента президенту. Но вероятность того, что эта инициатива будет реализована, невелика - слишком сложно в этой части украинское законодательство. Но также несомненно, что уничтожение оппозиционных телеканалов не поможет Зеленскому восстановить рейтинг. Ведь даже те, кто сегодня по разным причинам приветствует закрытие Зеленским телеканалов, за глаза отводят президенту время максимум до осени.