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04.02.2021 17:28
Рубрика: Общество

150 русских школ за рубежом поделились своим опытом

Текст: Елена Новоселова
В интернет выложен лучший опыт работы русских школ за рубежом. Его можно посмотреть на сайте Центра образовательных инноваций "ШАГ". Исследование практик преподавания осуществляется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Его цель выявить лучшие школы и описать их навыки по популяризации русского языка и культуры в мире.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Обзор включает 150 школ из 30 стран мира, в том числе входящих в СНГ, БРИКС, АСЕАН и Евросоюз. Ознакомиться со списком можно на сайте "ШАГ". Там же можно скачать "Сборник школьных практики "Русские школы за рубежом".

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Он начинается с афоризмов, полезных советов и мыслей, которыми основатели школ хотели бы поделиться с коллегами.

Авторы исследования изучили работу школ, описали состав учащихся, образовательные программы и учебные пособия, а также проанализировали работу в удаленном формате, вызванном пандемией.

Данные об учебных заведениях, принявших участие в исследовании, брались из открытых источников: сайтов и социальных сетей школ, публикаций в СМИ. Также проводились анкетирование школ и интервью с их директорами.

На основе проекта был составлен и список русскоязычных цифровых информационных ресурсов, который педагоги русских школ могут использовать при подготовке и проведении занятий на русском языке. Список размещен на странице проекта.

Исследовав проблемы, с которыми сталкиваются русские школы за границей, авторы проекта предложили меры поддержки этих учебных заведений, в том числе материально-технические и информационные.

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