150 русских школ за рубежом поделились своим опытом

Обзор включает 150 школ из 30 стран мира, в том числе входящих в СНГ, БРИКС, АСЕАН и Евросоюз. Ознакомиться со списком можно на сайте "ШАГ". Там же можно скачать "Сборник школьных практики "Русские школы за рубежом".
Он начинается с афоризмов, полезных советов и мыслей, которыми основатели школ хотели бы поделиться с коллегами.
Авторы исследования изучили работу школ, описали состав учащихся, образовательные программы и учебные пособия, а также проанализировали работу в удаленном формате, вызванном пандемией.
Данные об учебных заведениях, принявших участие в исследовании, брались из открытых источников: сайтов и социальных сетей школ, публикаций в СМИ. Также проводились анкетирование школ и интервью с их директорами.
На основе проекта был составлен и список русскоязычных цифровых информационных ресурсов, который педагоги русских школ могут использовать при подготовке и проведении занятий на русском языке. Список размещен на странице проекта.
Исследовав проблемы, с которыми сталкиваются русские школы за границей, авторы проекта предложили меры поддержки этих учебных заведений, в том числе материально-технические и информационные.