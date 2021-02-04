Постановление кабинета министров Республики Адыгея от 29 января 2021 года № 8 "Об установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2020 года"

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Республики Адыгея "О прожиточном минимуме в Республике Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года:

1) на душу населения - 9 876 рублей;

2) по основным социально-демографическим группам населения Республики Адыгея:

а) для трудоспособного населения - 10 520 рублей;

б) для пенсионеров - 8 090 рублей;

в) для детей - 10 081 рубль.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Премьер-министра Республики Адыгея В.Сапиев







