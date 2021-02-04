Александр Дюков переизбран на пост президента РФС

В четверг в Москве состоялась внеочередная Конференции Российского футбольного союза, на которой прошли выборы президента организации и членов исполкома.

На пост президента был всего один кандидат - нынешний глава РФС Александр Дюков. Он и был переизбран на новый срок. "За" проголосовали единогласно. Дюков возглавляет Российский футбольный союз с 22 февраля 2019 года.

В состав исполкома РФС вошли: Александр Дюков, Сергей Прядкин, Андрей Соколов, Эмиль Алиев, Сергей Галицкий, Юрий Cоловьев, Рустем Сайманов, Сергей Анохин, Владимир Афанасьев, Михаил Бочкарев, Владимир Евтушенко, Лом-Али Ибрагимов, Владимир Крысин, Алексей Комаров, Никита Симонян, Елена Илюхина, Рохус Шох, Михаил Гершкович, Александр Зотов, Александр Мирзоян, Леонид Федун, Евгений Гинер, Полина Юмашева, Игорь Каменской, Ашот Хачатурянц и Денис Соловьев. Еще одно место займет глава ФНЛ, выборы которого состоятся позже.

Дюков во время своего выступления заявил о том, что к 2025 году российские клубы должны вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА, а сборная страны - к 2030 году войти в десятку сильнейших рейтинга ФИФА.