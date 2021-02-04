"Барселона" вышла в полуфинал Кубка Испании

"Барселона", уступая 0:2 до 88-й минуты встречи, сумела обыграть "Гранаду" в дополнительное время - 5:3.

В четвертьфинале Кубка Испании по футболу соперником "Барселоны" стала скромная "Гранада". Играя на своем поле, эта команда повела в счете на 33-й минуте. Гол в ворота каталонцев записал на свой счет Кенеди.

Во втором тайме ситуация для "Барселоны" стала еще хуже. Роберто Сольдадо поразил ворота каталонцев, сделав счет 2:0. Каталонцы смогли забить лишь на 88-й минуте. Лионель Месси нашел пасом Антуана Гризманна, чей удар для вратаря был неотразим. На второй компенсированной минуте встречи Жорди Альба перевел игру в дополнительное время.

Гризманн вывел свою команду вперед на 100-й минуте встречи. Но Феде Вико сумел восстановить равенство, реализовав пенальти. И лишь во втором тайме дополнительного времени каталонцы смогли сломить соперника. Френки Де Йонг и Альба установили окончательный счет и оформили выход команды в полуфинал.