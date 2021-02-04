Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией

По убеждению шефа европейской дипломатии, которого цитирует ТАСС, Евросоюз должен поддерживать диалог с РФ, "если хочет стать по-настоящему глобальным игроком и влиять на важные вопросы в сфере безопасности".
Среди них Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию, на Украине, в Беларуси и вокруг Нагорного Карабаха.
"В этом и состоит цель моего визита в Москву", - подчеркнул он. При этом испанец отметил, что Брюссель должен "твердо озвучивать свои требования" на переговорах с российской стороной.
Жозеп Боррель также признал, что летит в Москву "в непростой обстановке". При этом он недавно отметил в интервью Reuters, что этот визит "необходим сейчас, как никогда". На Смоленской площади ранее заявили, что Сергей Лавров обсудит с гостем из Брюсселя "весь комплекс проблем и перспектив отношений" между Россией и ЕС и все темы, которые представляют "взаимный интерес".