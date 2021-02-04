Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией

Высокий представитель ЕС по иностранным делам, испанский дипломат Жозеп Боррель, который в четверг прилетает с визитом в Москву, а в пятницу проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, призвал европейских коллег не прекращать диалог с Россией. Об этом говорится в его заявлении по внешнеполитическим вопросам, которое Боррель накануне своей поездки представил в фонде Роберта Шумана.

По убеждению шефа европейской дипломатии, которого цитирует ТАСС, Евросоюз должен поддерживать диалог с РФ, "если хочет стать по-настоящему глобальным игроком и влиять на важные вопросы в сфере безопасности".

Среди них Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию, на Украине, в Беларуси и вокруг Нагорного Карабаха.

"В этом и состоит цель моего визита в Москву", - подчеркнул он. При этом испанец отметил, что Брюссель должен "твердо озвучивать свои требования" на переговорах с российской стороной.

Жозеп Боррель также признал, что летит в Москву "в непростой обстановке". При этом он недавно отметил в интервью Reuters, что этот визит "необходим сейчас, как никогда". На Смоленской площади ранее заявили, что Сергей Лавров обсудит с гостем из Брюсселя "весь комплекс проблем и перспектив отношений" между Россией и ЕС и все темы, которые представляют "взаимный интерес".