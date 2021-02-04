Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией

Новости

Контроль за древесиной поручили электронной системе 15:55
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов: Университет - не зона политической борьбы 15:23
Приговор в отношении Данте Алигьери может быть пересмотрен спустя 700 лет 15:18
В Екатеринбурге аферистка обманула 384 человек на 40 млн рублей 15:09
В Сочи пьяный мужчина сообщил о минировании моста 15:02
Трейлер: японцы выпустят ремейк культового хоррора "Куб" 14:59
Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий 14:53
В ЕС готовят петицию относительно запрета красок тату 14:52
В Британии запретили вещание китайского телеканала CGTN 14:48
"Все боятся назвать причину": друг о смерти Василия Ланового 14:41
Обвиняемых по делу о прорыве дамбы на Сейбе отпустили из-под стражи 14:37
Мировые цены на продовольствие с начала года резко выросли 14:34
У госпитализированного мэра Ульяновска подтвердился COVID-19 14:28
"Уокер", "Бэтвумен", "Флэш" и другие: The CW продлил 12 сериалов 14:27
В Москве водителей призвали к осторожности из-за снегопада 14:25
Появились первые версии причин пожара на складе в Красноярске 14:25
Умер исполнитель роли Тарзана Майк Генри 14:09
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 14:02
В Ленобласти СК проверит перинатальный центр, куда не пустили роженицу 13:52
В Швейцарии пройдет референдум об избирательном праве для 16-летних 13:47
Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса 13:40
Стандарты работы домов престарелых предлагают изменить 13:32
Уральские металлурги придумали, как улучшить производство стали 13:31
В Московском зоопарке родился птенец пеликана 13:26
В Германии собак научили с 94-процентой точностью выявлять больных COVID-19 13:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
04.02.2021 15:33
Рубрика: В мире

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией

Текст: Екатерина Забродина
Высокий представитель ЕС по иностранным делам, испанский дипломат Жозеп Боррель, который в четверг прилетает с визитом в Москву, а в пятницу проведет переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, призвал европейских коллег не прекращать диалог с Россией. Об этом говорится в его заявлении по внешнеполитическим вопросам, которое Боррель накануне своей поездки представил в фонде Роберта Шумана.
Фото: EPA-EFE/JOHN THYS Фото: EPA-EFE/JOHN THYS
Фото: EPA-EFE/JOHN THYS

По убеждению шефа европейской дипломатии, которого цитирует ТАСС, Евросоюз должен поддерживать диалог с РФ, "если хочет стать по-настоящему глобальным игроком и влиять на важные вопросы в сфере безопасности".

Лавров направил в ЕС видео о насилии в отношении протестующих в западных странах

Среди них Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке, включая Сирию, на Украине, в Беларуси и вокруг Нагорного Карабаха.

"В этом и состоит цель моего визита в Москву", - подчеркнул он. При этом испанец отметил, что Брюссель должен "твердо озвучивать свои требования" на переговорах с российской стороной.

Жозеп Боррель также признал, что летит в Москву "в непростой обстановке". При этом он недавно отметил в интервью Reuters, что этот визит "необходим сейчас, как никогда". На Смоленской площади ранее заявили, что Сергей Лавров обсудит с гостем из Брюсселя "весь комплекс проблем и перспектив отношений" между Россией и ЕС и все темы, которые представляют "взаимный интерес".

В мире Европа Испания Международные организации Европейский союз Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Боррель: ЕС нуждается в диалоге с Россией
За сутки в России подтверждено 16 714 случаев COVID-19 в 85 регионах
Песков назвал абсолютно неприемлемым санкционное давление США
В России появится постоянный механизм регулирования экспорта зерна
ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году
Бывшим чиновникам из команды Трампа пророчат сложности с трудоустройством
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира