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04.02.2021 10:07
Рубрика: В мире

Бразилия дает зеленый свет "Спутнику V"

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Министерство здравоохранения Бразилии в пятницу проведет переговоры с представителями института Гамалеи о приобретении 10 миллионов доз "Спутника V". Бразильский регулятор упростил процедуру получения разрешения на экстренное применение вакцины от COVID-19.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"Решение перейти на новый этап в переговорах было принято после того, как Национальное агентство по санитарном надзору (Anvisa) утвердило новый протокол, упрощающий процесс выдачи разрешения на экстренное и временное применение вакцин. Снимается требование о проведении (на территории Бразилии - прим. "РГ") 3 фазы клинических исследований", - говорится в заявлении бразильского минздрава, опубликованном в среду. В ведомстве добавляют, что рассчитывают на получение вакцины уже в феврале.

В Бразилии еще в январе стартовало производство российской вакцины на мощностях местной компании União Química, которая к апрелю выйдет на запланированные показатели в восемь миллионов доз в месяц. В настоящее время российский препарат является единственным, чье производство полностью локализовано на бразильской земле.

Помимо отечественной вакцины "Спутник V" бенефициаром решения Anvisa станет индийский препарат Covaxin, производимый компанией Bharat Biotech. Бразилия может закупить до 20 миллионов доз этой вакцины со сроком поставок до конца марта.

Решение об упрощении требований к вакцинам против коронавируса бразильский регулятор принял на фоне постоянных перебоев с импортом как самих препаратов, так и активного вещества, необходимого для их производства. Под угрозой срыва находится программа вакцинации населения.

За две недели в Бразилии прививку сделали 2,7 миллиона граждан - чуть более одного процента населения страны. По оценкам местных экспертов, имеющихся в распоряжении правительства запасов вакцины не хватит даже, чтобы привить врачей и стариков.

На данный момент для экстренного применения в Бразилии одобрено шесть миллионов доз китайской CoronaVac и два миллиона - оксфордской Covishield. В распоряжении сан-паульского института Бутантан имеется еще 4,5 миллиона доз CoronaVac. Все остальные цифры пока фигурируют только на бумаге. Определенных усилий стоило Бразилии договориться с Китаем о поставках первой партии активного вещества, необходимого для производства CoronaVac. Но вопрос с импортом активного вещества, требуемого для британского препарата, пока остается нерешенным.

По данным министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки в Бразилии зафиксировано 56 тысяч новых случаев COVID-19, 1254 человека погибли. За весь период пандемии в стране коронавирусом заразились 9,3 миллиона человек, его жертвами стали почти 228 тысяч бразильцев.

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