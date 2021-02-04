Чернышенко и Фурсенко провели оргкомитет по Году науки и технологий

Под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и помощника Президента Андрея Фурсенко состоялось второе заседание президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий.

В нем приняли участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, заместитель начальника Управления Президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, заместитель руководителя Комплекса по общим и научным вопросам федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" Никита Марченков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представители других заинтересованных организаций.

Помощник президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что план необходимо формировать с учетом достижения национальных целей, определенных главой государства: "Только наука и технологии, которые сегодня пронизывают все сферы жизни, могут помочь достичь установленные президентом национальные цели".

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в основу плана мероприятий войдут приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах.

"Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее - повышение вовлеченности профессионального сообщества к научно-технологическому развитию, задача - отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут, и какие задачи решают наши ученые", - добавил вице-премьер.

Во время заседания оргкомитета были созданы рабочие группы по каждому направлению реализации плана, в том числе по международному сотрудничеству, взаимодействию с бизнесом, молодежными организациями, а также по вопросам продвижения тематических событий в обществе.

По информации минобрнауки, при формировании плана поступило более 8 тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются. Основная часть плана будет включать в себя примерно 70 главных федеральных мероприятий, из которых 60 процентов составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней. Предполагается, что вовлеченность аудиторий в онлайн и офлайн форматы составит не менее 50 млн человек.

Продолжая тему участия субъектов в мероприятиях Года, Президент РАН Александр Сергеев высказал предложение об организации в регионах пространств науки и технологий, представляющих возможности и успехи научно-промышленных кластеров на местах. "По мнению РАН, Год науки и технологий предоставляет хорошую возможность создания устойчивых каналов трансфера научных открытий в технологические решения. В этой связи одной из целей мероприятий является организация крупных площадок для эффективных контактов промышленников и учёных, добившихся определенных успехов в продвижении своих открытий в сферу технологий", - добавил он.