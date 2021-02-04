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04.02.2021 20:00
Рубрика: Власть

Рассудили дома

Число жалоб в ЕСПЧ из России сократилось более чем на треть
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
В министерстве юстиции России сообщили о снижении количества жалоб из нашей страны в Европейский суд по правам человека. Такие данные зафиксированы в свежей судебной статистике, опубликованной Страсбургским судом.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

"Согласно представленным данным, в 2020 году в отношении Российской Федерации отмечено существенное, более чем на 30 процентов, снижение числа переданных на рассмотрение судебных составов ЕСПЧ жалоб, - рассказали в минюсте. - При этом из расчета на 100 тысяч населения Российская Федерация находится в третьем десятке Совета Европы (24-е место) по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб. Общий процент отклоняемых ЕСПЧ жалоб в отношении всех стран вследствие их неприемлемости остается неизменным - свыше 90 процентов".

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Напомним, ЕСПЧ не пересматривает конкретные приговоры. Бесполезно жаловаться в Страсбург, если считаешь, что суд вынес излишне жесткий приговор или назначил маленькую компенсацию. Однако, если в ходе разбирательства были нарушены какие-то базовые принципы Конвенции прав человека, есть шанс, что в Страсбурге тебя услышат.

Более того, решения Европейского суда уже серьезно повлияли на российское законодательства. Например, в свое время немало жалоб поступало от граждан, чьи дела тянулись годами и никак не могли прийти к разумному концу. В результате в России был принят закон о компенсациях за волокиту. Теперь Страсбург не рассматривает подобные жалобы, так как проблема решается внутри страны: пострадавшие от волокиты получают компенсацию от государства. Но и самой волокиты стало гораздо меньше. В судах этот вопрос поставлен на строгий контроль.

Еще одна новация: заключенные получили право требовать компенсации за нарушение условий содержания. В камере слишком холодно? В тарелке недостаточно калорий? В СИЗО не выводят на прогулку? Есть смысл жаловаться и требовать денежной компенсации.

Нередко проблемы удается решить в ходе переговоров с гражданами, подавшими жалобы в Страсбург. Проблемы решаются и с гражданами заключаются мировые соглашения

"В целом в 2020 году по сравнению с 2019 годом число вынесенных постановлений по делам против Российской Федерации сократилось на 7 процентов, в том числе вследствие реализации законодательных инициатив Минюста России, - рассказывают в ведомстве, - а также расширения практики использования механизмов досудебного урегулирования споров посредством оформления односторонних деклараций и мировых соглашений".

Иными словами, государство вступает в переговоры с гражданами, подавшими жалобы в Страсбург, и пытается урегулировать вопрос. Если есть какие-то проблемы, они исправляются.

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"Так, если в 2019 году в досудебном порядке было урегулировано 619 дел, то уже в 2020 году этот показатель был равен 723 (+14 процентов)", подытожили в минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что опубликованная ЕСПЧ статистика будет проанализирована и доведена Минюстом России до заинтересованных органов государственной власти в целях дальнейшего совершенствования правоприменительной практики на национальном уровне.

Власть Право Права человека Международные организации ЕСПЧ Правительство Минюст

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