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04.02.2021 21:30
Рубрика: Общество

С дальним прицелом

Для Года науки и технологий портфель ФПИ уже собрали
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
День российской науки, который отмечают 8 февраля, даст старт Году науки и технологий, которым официально объявлен в России год 2021-й. Руководитель Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев рассказал "РГ" о том, что есть и будет в их портфеле проектов для гражданских отраслей и ВПК.
Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Генеральный директор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев. Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Андрей Григорьев: Главным образом, это предложения о мерах поддержки научных коллективов по ряду перспективных тематик. Среди них - виртуальное моделирование высокоскоростных летательных аппаратов, групповое управление робототехническими комплексами, разработка модульных многофункциональных базовых платформ беспилотных летательных аппаратов, наземных и морских робототехнических средств, прорывные технологии в иммунологии. Совместно с минобрнауки наш фонд запланировал проведение ряда технологических соревнований.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Демидовские премии вручат в Москве на старте Года науки и технологий

У ФПИ много интересных проектов и даже совместные лаборатории с российскими университетами. Как планируете развивать сотрудничество на этом направлении?

Андрей Григорьев: Учреждения минобрнауки и университеты участвуют в реализации каждого третьего нашего проекта. Уже сейчас на базе университетов действуют две поисковые лаборатории фонда, десятки вузовских команд ежегодно принимают участие в наших технологических соревнованиях.

Отмечу, что всего в 2020 году проводились работы по 36 проектам. Их исполнителями наряду с ведущими предприятиями ОПК и гражданских отраслей были также университеты. Среди них - Саратовский госуниверситет имени Н.Г. Чернышевского, Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону, Национальный исследовательский университет МФТИ в Долгопрудном, Брянский государственный технический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана. В рамках действующего соглашения о сотрудничестве фонда с минобрнауки предусмотрено формирование новых научных школ и центров компетенций. Будем создавать и развивать на базе вузов лаборатории нашего фонда, чтобы совместно вести проекты и поисковые исследования.

Совместный проект под названием "Тантал" завершен в 2020 году созданием газотурбинного двигателя

У многих на слуху ваш проект "Контур". Его разработчикам в ноябре прошлого года присуждена премия правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. А сейчас ждут премьеры в Новосибирске - испытания самолета с электродвигателем на сверхпроводниках. Как связаны между собой эти события?

Андрей Григорьев: Связаны напрямую - на летающей лаборатории установлена силовая установка, созданная в рамках проекта "Контур". Всего за четыре года, которые прошли с момента запуска проекта, нашим ученым удалось в четыре раза увеличить токонесущие способности и в восемь раз - критическую силу тока высокотемпературной сверхпроводниковой ленты, которая используется в обмотках двигателя. Это позволило значительно снизить габариты силовой установки и добиться качественно новых результатов.

Общество Наука

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