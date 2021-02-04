Национальный детский технопарк в Минске возьмет на вооружение лучший опыт российского "Сириуса"

Первую смену школьников принял открывшийся в белорусской столице Национальный детский технопарк. Это новое учреждение дополнительного образования, своеобразным прототипом для которого послужил российский образовательный центр "Сириус" в Сочи. Цели у центров схожие - выявление и развитие у учащихся способностей к творчеству, научно-исследовательской работе, изобретательству и рационализаторству.

Тридцать белорусских подростков в составе первой образовательной смены проходят сейчас обучение по направлениям "Зеленая химия", "Робототехника" и "Информационные и компьютерные технологии". Алексей Столяров

О том, что в Минске может появиться технопарк наподобие открытого в 2015-м сочинского "Сириуса", Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил два года назад на встрече с Президентом России Владимиром Путиным:

- Россия прошла очень важный и очень интересный для нас путь, которым мы воспользуемся, к счастью, бесплатно, никто деньги за это не просит. Поэтому мы должны взять, скопировать, что здесь лучшее.

Сказано - сделано. Указ о создании технопарка был подписан 12 апреля 2019 года, а весной 2020-го в Минске уже начались строительные работы.

С российскими коллегами достигнута договоренность об обмене опытом

В состав нового образовательного комплекса войдет учебно-лабораторный корпус с новейшим, в том числе экспериментальным, оборудованием (под эти цели решили перепрофилировать недостроенный корпус Белорусского национального технического университета), а также общежитие на 300 мест. Общеобразовательные дисциплины для одаренных детей в период пребывания в технопарке будут преподавать на базе лицея БНТУ.

Планируется, что ежегодно в технопарке станут проходить обучение около двух тысяч прошедших трехэтапное отборочное сито одаренных 9-11-классников из всех регионов страны. Проживание и питание - за счет средств бюджета. Предусмотрена специальная очная программа пребывания продолжительностью 24 дня, после чего дополнительное образование продолжится по индивидуальным планам с дистанционной поддержкой опытных педагогов, ученых, ведущих сотрудников научно-исследовательских и промышленных предприятий и организаций.

У минского технопарка много общего с российским. Например, к финансированию работы комплекса планируется привлекать предприятия и организации, как это делает в России "Роскосмос". И это логично: здесь готовят потенциальные кадры для прорывных отраслей.

Есть и отличия. Если в "Сириусе" развивают способности в области искусств, спорта и естественно-научных дисциплин, то в Беларуси акцент сделан на технические и технологические направления. В Сочи обучение идет с оглядкой на приезжих специалистов, а вот в Минске предусмотрены четкие образовательные программы и наличие кураторов из числа представителей профильных вузов и других организаций.

С российскими коллегами достигнута договоренность об обмене опытом. В будущем, скорее всего, появятся как совместные международные смены для школьников, так и общие образовательные программы для педагогов.

- Для учащихся планируется организовать 15 инновационных лабораторий по направлениям "Робототехника", "Авиакосмос", "Зеленая химия", "Инженерная экология", "Биология" и другим, - делится планами директор Национального детского технопарка Сергей Сачко. - Пока же, с учетом продолжающегося строительства объектов инфраструктуры, начинаем с малого - 30 подростков в составе первой образовательной смены с 31 января по 23 февраля проходят обучение по направлениям "Зеленая химия", "Робототехника" и "Информационные и компьютерные технологии".

Великолепная тридцатка прошла несколько испытаний. Изначально нужно было дистанционно подать заявку и представить собственный творческий проект или работу, их оценивал экспертный совет. Ко второму этапу - тестированию - также допускались победители олимпиад, республиканских и международных конкурсов. Третьей фазой отбора стало собеседование, которое помогло определить, в какую из лабораторий направлять учащихся.

Участники первой смены уже вовсю включились в образовательно-просветительский процесс. Как рассказала начальник информационно-аналитического отдела технопарка Людмила Лыткина, сейчас это теоретические и практические занятия по образовательным направлениям, лекции и семинары. Они будут проходить в лабораториях и аудиториях Белорусского госуниверситета, Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

Традиционные школьные дисциплины молодые люди изучают отдельно. Живут школьники в университетском технохостеле, они могут посещать спортивные площадки, бассейн. А в свободное время для юных дарований организуют культурно-досуговые мероприятия и экскурсии. Их ждут на инновационных площадках страны, БЕЛАЗе, в аквапарке, цирке, государственных музеях... Времени скучать точно нет. Впрочем, это и понятно: в Национальный детский технопарк приходят за новыми знаниями и, возможно, будущей профессией.