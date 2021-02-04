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04.02.2021 22:10
Рубрика: В мире

Башне сделают подтяжку

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(8375)
Эйфелева башня, этот символ Парижа, да и всей Франции, предстанет перед участниками летней Олимпиады, которая пройдет здесь в 2024 году, в обновленном виде. Дело в том, что башню полностью перекрасят.

Работы уже начались, а завершатся, скорее всего, к ноябрю будущего года. Особенность нынешней кампании по смене покрова "ажурной дамы", а она уже 20-я по счету, заключается в том, что из коричневой ей предписано стать золотистой. Собственно, именно такой видел ее сам создатель Гюстав Эйфель. Правда, когда башня была воздвигнута в 1889 году, а это событие было приурочено к открытию Всемирной выставки в Париже, ее цвет был иным - красным. Такой она оставалась вплоть до 1907 года, когда ее перекрасили в "желто-коричневую". Последнее время этот памятник регулярно, каждые семь лет, перекрашивали специальной "коричневой эйфелевой" краской, и вот теперь ожидается цветовое возвращение к истокам. По словам Патрика Бранко Рюиво, генерального директора компании SETE, в ведении которой находится историческое сооружение, "это придаст Эйфелевой башне на фоне лазурного парижского неба некий насыщенный золотистый, металлический оттенок". Помимо чисто эстетического эффекта нынешняя капитальная "подтяжка" 132-летней столичной достопримечательности преследует практическую цель. Ведь башня сработана из железа, а это 18 тысяч металлических деталей разной конфигурации, скрепленных двумя с половиной миллионами заклепок. Все это, естественно, подвержено коррозии. В результате, как было посчитано, башня за год теряет около двух с половиной тонн своей "кожи".

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