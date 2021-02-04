Фигуристка Хромых заменит Косторную на командном турнире в Москве

В четверг стало известно, что Алена Косторная и ее тренер Евгений Плющенко приняли решение пропустить стартующий в пятницу "Командный Кубок Первого канала", который примет дворец "Мегаспорт".

Фигуристка не сумела до конца восстановиться после болезни и в итоге было принято решение о том, что она не примет участие в соревнованиях.

Вместо нее на лед выйдет воспитанница Этери Тутберидзе - 14-летняя Майя Хромых, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Помимо Хромых соревнованиях у одиночниц выступят Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Дарья Усачева.

В командном турнире выступят по 6 одиночников и одиночниц, а также танцевальных пар. Парное катание будет представлено четырьмя парами.

Все они жребием будут поделены на две команды, капитанами которых станут Алина Загитова и Евгения Медведева.