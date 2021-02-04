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Рубрика: Спорт

Алена Косторная пропустит командный турнир по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Чемпионка Европы Алена Косторная не выступит в командном турнире "Кубок Первого канала".
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Как сообщает сайт Федерации фигурного катания на коньках России, такое решение приняли спортсменка и ее тренер Евгений Плющенко. Фигуристка не успела восстановиться после болезни. В конце прошлого года у Косторной был диагностирован коронавирус, и она не смогла выступить на чемпионате России.

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В соревнованиях в итоге выступят пять спортсменок - Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Дарья Усачева.

Напомним, что в соревнованиях также примут участие шесть мужчин-одиночников: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Александр Самарин.

В танцах на льду - Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Софья Шевченко и Игорь Еременко. А в парном катании - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Соревнования пройдут 5-7 февраля в "Мегаспоре". Капитанами команд стали Евгения Медведева и Алина Загитова.

Спорт Фигурное катание

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