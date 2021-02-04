Фонд защиты дольщиков рассказал о судьбе проблемных жилых комплексов

Права более 46 тысяч обманутых дольщиков были восстановлены в 2020 году. Об этом сообщал Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, подводя итоги года. За год в 4,5 раза увеличилось количество домов, которые решено достраивать: с 82 до 367. С 8 тысяч до 33,5 тысячи выросло число дольщиков, которые в итоге получат свое жилье. По 89 домам было выплачено возмещение, его получили более 12,5 тысячи человек. Фондом было завершено строительство 17 объектов - это на 3 дома больше, чем годом ранее.

В редакцию "РГ" поступило много вопросов от обманутых дольщиков о судьбе конкретных жилых комплексов. Фонд прислал ответы на вопросы читателей (данные на конец января).

ЖК "Малая Истра" (застройщик ООО "Компания Промсервис"): "Ждем квартиры четвертый год".

Ответ: По этому адресу расположено 17 недостроенных жилых домов проектной площадью 101 тыс. кв. м на 2 035 квартир, они включены в Единый реестр проблемных объектов.

Восстановление прав граждан по ходатайству субъекта РФ планируется с применением механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Фондом проведены все мероприятия для вынесения объектов на Наблюдательный совет Фонда: строительно-техническая экспертиза, оценка стоимости квадратного метра.

Совместно с правительством Московской области, АО "Дом.РФ" и конкурсным управляющим застройщика идет урегулирование земельно-правовых отношений в части оформления и передачи земли, принадлежащей АО "ДОМ.РФ", под объектом незавершенного строительства, в аренду компании "Промсервис" для возможного принятия решения на Наблюдательном совете Фонда. В конце января ожидается выход такого распоряжения правительства РФ. После этого объект будет рассмотрен на Наблюдательном совете Фонда. Ориентировочные сроки - II квартал 2021 года.

ЖК "Белые росы" (г. Котельники Московской области, застройщик ООО "Стройкомфорт"): "Дома готовы на 98%, стоят без отопления несколько лет. Дольщики ждут квартиры пять лет. Конкурсный управляющий полгода не может сдать документы в Фонд".

Ответ: На участке два недостроенных объекта проектной площадью 50,5 тыс. кв. метров на 920 квартир, они включены в Единый реестр проблемных объектов.

В ноябре 2020 года по ходатайству субъекта РФ объект был рассмотрен на Наблюдательном совете фонда. Принято решение о завершении строительства, что позволит обеспечить граждан квартирами. Завершением строительства будет заниматься созданный субъектом РФ региональный фонд, на завершение отводится три года с момента передачи прав новому застройщику. Судебное заседание по передаче прав от застройщика-банкрота на региональный фонд состоится в феврале 2021 года. Завершить строительство планируется в 2022 году.

ЖК "Березовая роща" (Московская область, Раменский район, г. Раменки, ул. Загородная, застройщик АО "Земли Московии"): "Ждем квартиры с 2010-2011 года. Объект передали для решения проблемы в фонд, но с мая 2020 года по несколько раз запрашивали документы и наблюдательный совет переносится из месяца в месяц".

Ответ: На участке 14 недостроенных объектов проектной площадью 52,9 тыс. кв. м на 1 374 квартиры. Они включены в Единый реестр проблемных объектов, восстановление прав граждан предусмотрено за счет механизмов Фонда.

В ноябре 2020 года на Наблюдательном совете Фонда принято решение о завершении строительства 13 объектов, после чего граждане получат квартиры. Завершением строительства будет заниматься созданный субъектом РФ региональный фонд, на это отводится не более трех лет с момента передачи прав новому застройщику. Плановая дата завершения строительства - конец августа 2022 года. Судебное заседание о переходе прав назначено на февраль 2021 года.

По одному объекту (ул. Загородная, 12) дольщиков нет, поэтому он будет исключен из ЕРПО во II квартале 2021 года в случае внесения изменений в закон об участии в долевом строительстве.

ЖК Булатниково (Ленинский район Московской области, застройщик ООО "КвартСтрой-МО"): "Ожидаем квартиры с 2014 года. Два года пять домов из 15 стоят в почти готовом состоянии. На пять домов были выделены средства, но их никак не сдадут из-за замечаний Госстройнадзора и плохой работы подрядчиков. Найден инвестор на 7 домов, но непонятно, кто и когда будет достраивать. Остальные 3 дома под вопросом".

Ответ: На участке 15 недостроенных объектов проектной площадью 34,8 тыс. кв. м на 920 квартир, они включены в Единый реестр проблемных объектов, не находятся в работе Фонда.

Восстановлением прав граждан субъект будет заниматься самостоятельно. Субъектом разработан план-график, по которому срок восстановления прав граждан: I квартал 2021 года - 6 объектов (дома 1, 2, 3, 5, 14, 15); IV квартал 2022 года - 9 объектов (дома 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Дом в районе улиц Шевелёва, Хомякова, Данилина в Екатеринбурге (застройщик ЗАО "Интер Комплект Строй"): "Многоквартирный дом строится с 2007 года. Когда его сдадут?"

Ответ: На участке недостроенный жилой объект проектной площадью 14,7 тыс. кв. метров на 146 квартир. Он включен в Единый реестр проблемных объектов, находится на рассмотрении фонда.

14 января 2021 года конкурсным управляющим в адрес фонда направлена квартирография. На конец января запланирован выезд специалиста для визуального обследования конструкций проблемного объекта (срок проведения строительно-технической экспертизы - 8 февраля 2021 года). Затем в течение двух недель будет проведена оценка стоимости квадратного метра. После этого объект может быть вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета Фонда для принятия решения о механизмах защиты прав граждан: завершение строительства или выплата возмещений. Ориентировочный срок рассмотрения - I квартал 2021 года.

Самара, дом на ул. Георгия Димитрова, 74А, блок-секция 1, 2, 3 (застройщик АС Ассоциация ЗПГ): "Проблемный объект с 2004 года".

Ответ: Недостроенный дом проектной площадью 12,9 тысячи кв. м на 250 квартир включен в Единый реестр проблемных объектов, находится на рассмотрении фонда.

Судебное заседание по банкротству застройщика должно состояться в январе нынешнего года. На нем должен быть определен конкурсный управляющий и рассмотрен вопрос о введении процедуры банкротства. После назначения конкурсного управляющего им будет сформирован реестр требований участников строительства и квартирография. После предоставления этих документов в фонд будет проведена строительно-техническая экспертиза, определена стоимость квадратного метра, что необходимо для последующего рассмотрения объекта на Наблюдательном совете Фонда. Ориентировочная дата рассмотрения - вторая половина 2021 года.

ЖК "Брюсов Парк" (Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 1, 4, 8, застройщик "Партнер-Развитие"): "Должен был быть сдан в июне 2017 года. С 2017 года нас "кормят" отписками. Застройщик уже банкрот, дело передано конкурсному управляющему. Когда вопрос будет решён?"

Ответ: На участке два недостроенных объекта проектной площадью 31,3 тысячи кв. м на 673 квартиры, они включены в Единый реестр проблемных объектов, находятся на рассмотрении фонда.

Конкурсным управляющим сформирован и передан в фонд Реестр требований участников строительства (РТУС) и вся документация. Фондом проведены строительно-техническая экспертиза и оценка стоимости квадратного метра. Однако конкурсный управляющий и регион не оформили земельно-правовые отношения и не подготовили оценку земельного участка. Это препятствует возможности расчета и определению экономической целесообразности для подготовки объекта к рассмотрению на Наблюдательном совете Фонда.

Объект будет рассмотрен Наблюдательным советом Фонда после урегулирования земельно-правовых отношений и предоставления в Фонд оценки активов. Ориентировочные сроки рассмотрения - II-III кварталы 2021 года.

ЖК "Эстет" (Московская область, Подольск, ул. Серпуховская, 5; 5, к. 1, застройщик ООО "Премьер-Инвест"): "Просрочка составляет 5 лет, телефон застройщика не отвечает. Застройщик избегает банкротства. В июле 2020 года непонятно, на каком основании, было отозвано из фонда ходатайство о применении механизмов фонда".

Ответ: На участке два недостроенных объекта проектной площадью 30,3 тыс. кв. м на 647 квартир. Они включены в Единый реестр проблемных объектов, по ходатайству субъекта РФ находятся на рассмотрении фонда.

В отношении застройщика 26 октября 2020 года введена процедура наблюдения, назначен конкурсный управляющий. Им формируется реестр требований участников строительства и квартирография (документы должны быть предоставлены до конца января). После предоставления документов Фондом будет проведена строительно-техническая экспертиза, определена стоимость квадратного метра, что необходимо для расчета экономической целесообразности и подготовки объекта к рассмотрению на Наблюдательном совете Фонда. Ориентировочная дата рассмотрения - до конца 2021 года.

ЖК Купавино (Московская обл, г. Старая Купавна, Ногинский район, ул. Октябрьская, дом 14А, застройщик ООО "Стройкапитал"): "Должен быть сдан в 2015 году, с 2017-го стройка заморожена".

Ответ: Данный объект не был заявлен в Фонд. В ноябре 2020 года получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию.