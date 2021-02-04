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Рубрика: Происшествия

ФСБ: Более 130 тысяч хакерских сайтов было заблокировано в 2020 году

Текст: Иван Егоров
Работа более 67 тысяч вредоносных ресурсов за рубежом и 65 тысяч в России, с которых осуществлялись кибератаки, прекращена в прошлом году. Об этом сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, выступая в четверг на форуме информационной безопасности "Инфофорум-2021".

НКЦКИ был создан приказом директора ФСБ России в июле 2018 года и призван координировать борьбу с компьютерными атаками на инфраструктурные объекты страны. По словам заглавы центра кибербезопасности, количество вредоносных ресурсов в зарубежном адресном пространстве, функционирование которых было прекращено, возросло почти в 6 раз.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Как отметил Мурашов, впервые были отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений России.

Что касается обвинений США в спонсорстве России хакерской группы Energetic Bear, якобы атаковавшей Штаты, то Николай Мурашов назвал их голословными.

"Вместо объективных технических данных все чаще производятся голословные заявления о причастности того или иного государства к осуществлению компьютерных атак", -  отметил Мурашов.

Например, в совместном бюллетене ФБР США и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры Министерства внутренней безопасности США авторство компьютерных атак на информационные структуры американских органов местного самоуправления, организаций авиационной отрасли приписывается хакерской группе Energetic Bear, якобы спонсируемой РФ. По словам замглавы российского центра кибербезопасности, единственным индикатором компрометации служит набор IP-адресов, преимущественно расположенных за пределами РФ - три в Турции, два во Франции, два в Нидерландах, Болгарии, Канаде и Эстонии. Из приведенных IP-адресов только один находился на территории РФ, при этом основной источник атак был вне территории России.

Фото: istock
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В то же время Николай Мурашов обратил внимание, что США стали размещать свои киберподразделения по всему миру под предлогом защиты выборов. Так, согласно официальным данным военных ведомств, американские киберкоманды разместили своих специалистов на территории Черногории, Македонии, Украины. По мнению замглавы российского центра кибербезопасности, можно предположить, что это не полный список. Например, на территории Великобритании развернута группа по борьбе с кибермошенничеством, созданная секретной службой США. Среди декларированных задач - выявление, предотвращение и ликвидация последствий компьютерных атак с целью ареста и осуждения совершающих их лиц. Как отметил Мурашов, киберкоманды США открыто признают, что эти подразделения обладают силами и средствами для проведения компьютерных атак, которые успешно применяются на практике против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угроза.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство ФСБ Хакерские атаки

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