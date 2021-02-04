Глава оргкомитета Игр в Токио извинился за сексистские заявления

Глава оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори принес извинения за допущенные им сексистские высказывания.

"Вчерашнее заявление, которое я сделал на заседании попечительского совета Японского олимпийского комитета, является неуместным, противоречащим духу олимпизма и паралимпизма", - пояснил Мори, которого цитирует телерадиокомпания NHK. Вместе с тем, по словам японца, покидать свой пост из-за случившегося он не собирается.

Ёсиро Мори спровоцировал шквал критики в социальных сетях после того, как увязал увеличение количества женщин в составе спортивных комитетов и федераций с повышением длительности проводимых в рамках указанных структур заседаний. По словам Мори, если одна женщина выступает в ходе дискуссий, то и другая считает своим долгом высказаться. Многие пользователи Twitter усмотрели в словах Мори сексистский характер и призвали его уйти в отставку.